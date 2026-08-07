AHBAP Derneği'nin yönetimine kayyım atandı: Fesih süreci başladı
İstanbul 29. Asliye Hukuk Mahkemesi, AHBAP Derneği yönetimine kayyım atanmasına ve derneğin tüm faaliyetlerinin dava sonuçlanıp karar kesinleşinceye kadar tedbiren durdurulmasına hükmetti. Mahkeme kararıyla Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, Avukat Rıdvan Can ve Avukat Mustafa Göktuğ Kaya AHBAP Derneği’ne yönetim kayyımı olarak atandı.
Haluk Levent’in kurucusu olduğu AHBAP Derneği hakkında, depremzedeler için toplanan yardım fonlarının kumar ve bahis platformlarında harcandığı yönündeki ağır iddiaların ardından başlatılan hukuki süreç derinleşiyor. Söz konusu iddialar odağında derneğin feshi talebiyle Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açılırken, bu kapsamda mahkeme tarafından derneğe kayyım atandı.
AHBAP'a üç kişilik kayyım heyeti
Ahbaplar Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan davanamede; derneğin kuruluş amacının gerçekleştirilmesinin yürütülen suç faaliyetleri nedeniyle imkansız hale geldiği, dernek bünyesinde suç ve kabahat niteliğinde fiiller işlendiği ve derneğin çok sayıda suçun işlendiği bir merkez haline dönüştüğü öne sürülmüştü. Bu gerekçelerle derneğin feshine karar verilmesi talep edilmişti.
Daha önce görevlendirilen üç kişilik heyetin yalnızca derneğe ait mal varlıklarının yönetimi konusunda yetkili olduğu; iş sözleşmeleri, tebligatlar ve dernek adresinin belirlenmesi gibi idari konularda yetkisinin bulunmadığı belirtilmişti. Davanamede, mal varlığı yönetim kayyımı olarak görevlendirilen heyetin aynı zamanda dernek yönetimine de kayyım olarak atanması talep edilmişti.
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