Ahlaksız sosyal deneye soruşturma: Testo Taylan gözaltına alındı

Ahlaksız sosyal deneye soruşturma: Testo Taylan gözaltına alındı

13:2717/03/2026, Salı
G: 17/03/2026, Salı
Sanal medya ünlüsü 'Testo Taylan' Kocaeli'nde gözaltına alındı.
Sanal medya ünlüsü 'Testo Taylan' Kocaeli'nde gözaltına alındı.

Sanal medyada 'sosyal deney' adı altında kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen içerikler paylaşan hesaplara yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, sanal medya ünlüsü 'Testo Taylan' adıyla bilinen T.Ö.D. Kocaeli'nde, Y.H. ve U.U. ise İstanbul'da gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, sanal medya platformlarında yer alan ve büyük tepki çeken görüntüler üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerde; 'SOSYAL MÜHENDİS AKADEMİ' başlıklı videolar ve ilgili hesaplar üzerinden paylaşılan içeriklerin, eğlence adı altında kadınları aşağıladığı ve taciz eylemlerini normalleştirmeye çalıştığı tespit edildi.

Kadınlara yönelik tacizi normalleştirme çabası

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımların toplum nezdinde kadınları küçük düşüren müstehcen nitelikte davranışlar barındırdığı belirtildi. İçeriklerin, genel ahlakı zedeleyecek boyutta olduğu ve geniş kitlelere ulaştırılarak kadınlara yönelik saldırgan tutumların 'sıradan' gibi gösterilmeye çalışıldığı ifade edildi.

Eş zamanlı operasyon: Dijital meteryallere el konuldu

Soruşturma kapsamında, 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' ve 'Müstehcenlik' suçlarından işlem başlatılan içerik üreticisi Y.H. ve U.U. İstanbul'da, ilgili videoyu kendi hesabından yayımlayarak geniş kitlelere ulaştıran 'Testo Taylan' adıyla bilinen T.Ö.D. ise Kocaeli'nde gözaltına alındı. İstanbul'daki evlerde yapılan aramalarda şüphelilere ait tüm dijital materyallere el konuldu.

Cumhuriyet Başsavcılığı, insan onurunu ve kamu düzenini hedef alan bu tür eylemlere karşı adli sürecin titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, toplumsal barışı zedeleyen içeriklerle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği mesajını verdi.



