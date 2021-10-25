Ahlaksızlığını övünerek anlatan Tanju Özcan savunma yaptı: CHP ile bağım koparsa yola bağımsız devam ederim

CHP kendisinden yardım isteyen başörtülü bir kadınla ilgili terbiye sınırlarını aşan imalı ifadeler kullanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk etmişti.
Özcan, bugün Ankara'ya giderek savunmasını yaptı. Savunmasının ardından Bolu'ya dönen Özcan, belediyede açıklamalarda bulundu.
‘BEN CHP’İN ÖZ EVLADIYIM’
Ceza almayı beklemediğini ancak Yüksek Disiplin Kurulu'nun ihraç cezası bile verebileceğini kaydeden Başkan Özcan, "Bugün Yüksek Disiplin Kurulu'nda savunmamı yaptım. Ben o program sonrasında zaten 'Benim gibi tecrübeli bir siyasetçinin böyle bir gaf yapmaması gerekiyordu' dedim ve özür diledim. Disiplin Kurulu bugün veya sonraki günlerde benimle ilgili uyarı cezası verebilir, kınama verebilir, geçici ihraç ve kesin ihraç kararı verebilir. Hepsine hazırım. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin öz evladıyım. Ben Cumhuriyet Halk Partisi ile gözünü açmış bir siyasetçi olarak kendimi öz evlat olarak nitelendiriyorum. Bugün veya sonraki günlerde açıklanan kararda benim partimle ilişiğim kesilirse sadece hukuki bağım kesilmiş olacak. Gönül bağım devam edecek. Atatürkçü, Türk milliyetçisi, laikliğe inanan inançlı bir Tanju Özcan olarak yoluma aynen devam edeceğim" dedi.
'BAĞIMSIZ OLARAK YOLUMA DEVAM EDERİM'
- Başkan Özcan, ihraç edilmesi halinde yakın dostu olarak bilinen Muharrem İnce'nin partisine geçip geçmeyeceği ile ilgili soruyu ise "Muharrem İnce benim geçmişten bu yana dostum ve arkadaşım ama siyasal olarak birlikte yol yürümüyoruz. Umuyorum, öyle bir şey yapmazlar ama herhangi bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi ile hukuki bağım koparsa ben yoluma bağımsız olarak inandığım değerlerle yol arkadaşlarımla birlikte devam edeceğim" diye yanıtladı.