Ahmet Özer önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
Görevden alınan CHP Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle düzenlenen iddianame kabul edildi.
Görevinden uzaklaştırılan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında, PKK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 15 yıla kadar hapis hazırlanan iddianamenin değerlendirmesi tamamlandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etti.
Özer önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
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