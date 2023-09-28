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AİHM'in FETÖ ihlal kararına Bakan Tunç'tan tepki: Mahkeme yetkisini aştı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AİHM'in FETÖ ihlal kararına ilişkin, "Kararın gerekçesini bekliyoruz, emsal karar değil. Mahkeme yetkisini aştı" ifadelerini kullandı.

12:49 . 28/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

FETÖ’cü öğretmen Yüksel Yalçınkaya, meslekten ihraç edildi ve tutuklandı. Hak ihlali yaşadığı iddiasıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuru yaptı. Türk yargısının verdiği kararı hiçe sayan AİHM, FETÖ'cüye yargılama masrafı için 15 bin Euro ödenmesinde karar kıldı. Sadece 6 günde 380 kez ByLock'a giriş yapan, örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatıran, bir gizli tanığın ifadesiyle deşifre de olan Yalçınkaya ile ilgili skandal karar, tepki aldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AİHM'in taraflı davrandığını, hukuka ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı davrandığını açıkladı.

Tunç, "Mahkeme yetkisini aştı. Kararın gerekçesini bekliyoruz, emsal karar değil." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...


#AİHM
#FETÖ
#Yılmaz Tunç
18 dakika önce
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