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Aile Bakanlığı 60 bin davaya müdahil

Aile Bakanlığı 60 bin davaya müdahil

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0017/01/2025, Cuma
G: 17/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Aile Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Özge Aydiş Toy, özellikle, babanın anneyi öldürdüğü vakalarda çocukların aile bireylerine teslim edilmemesi için çaba gösterdiklerini söyledi. Toy, bakanlığın 60 bin 645 davaya müdahil olduğunu açıkladı. TBMM Çocukların Şiddet ve İstismardan Korunmasına Yönelik Araştırma Komisyonu'na bilgi veren Toy, "81 ilde 418 kişilik uzman hukukçu kadromuzla hizmet veriyoruz. Bugün itibarıyla müdahil olduğumuz ceza dava sayımız 60 bin 645. Sadece 2024 yılında 20 bin 283 davaya müdahil olduk" dedi.


158 ÇOCUĞA DESTEK

Toy, Narin Güran'ın yaşadığı köydeki çocuklara destek sağladıklarını da aktardı. Diyarbakır’ın Tavşantepe köyünde 158 çocuk tespit ettiklerini belirten Toy, "Güran ailesinden 50 küsur çocuk tespit ettik. Bir kısmı için mahkemeden tedbir kararları aldık" dedi. Toy, şunları kaydetti: "Narin olayında kayıp haberi alındığı andan itibaren köyde tüm çocuklara yönelik çalışmalar başlattık, yargılamayı da takip ettik. Sıla bebek davasında Bakanlık olarak annenin ihmal yoluyla değil, doğrudan bu suçu işlemiş olduğu kanaatinde olduğumuz için annenin 'iştirak halinde kasten öldürme' suçundan cezalandırılması talebinde

bulunduk” dedi.


#Aile Bakanlığı
#dava
#TBMM

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