Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş Rojin Kabaiş'in ailesini kabul etti

16:3923/10/2025, Perşembe
G: 23/10/2025, Perşembe
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Rojin Kabaiş'in ailesi ile görüştü.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Rojin Kabaiş'in ailesi ile görüştü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Van’da kaybolduktan 18 gün sonra sahilde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş ile bakanlıkta bir araya geldi.

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Kabaiş'in vefatının herkesi derinden yaraladığını belirtti.

Rojin'in ilk günden itibaren daima yanında oldukları babası Nizamettin Kabaiş ile Bakanlıkta bir araya gelerek acılarını paylaştıklarını aktaran Göktaş, sürece dair hassasiyet ve kararlılıklarını dile getirdiklerini bildirdi.

Soruşturmanın, tüm delil ve raporlar titizlikle incelenerek yargı makamlarının tam koordinasyonunda yürütüldüğünü belirten Bakan Göktaş,
"Rojin kızımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve metanet diliyorum. Bakanlık olarak süreci en yakından, hassasiyetle takip ediyoruz."
ifadelerini kullandı.



