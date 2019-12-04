Gündem Ailesiyle konuşan teslim oluyor
POLİTİKA

Ailesiyle konuşan teslim oluyor

Terör örgütü PKK, aileleriyle iletişim kurabilen teröristlerin kaçarak teslim olması üzerine, Türkiye’den sonra Suriye ve Irak’taki üyelerine de cep telefonunu yasakladı. Yurt içi ve dışındaki operasyonlarla çöküş yaşayan terör örgütü bu yöntemle kopuşların önüne geçmeyi hedefliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
PKK'lı terörist
PKK'lı terörist

Terörle mücadeleye yönelik başarılı operasyonlar sayesinde bir taraftan terör örgütü PKK’nın sözde üst düzey teröristleri etkisiz hale getirilirken, bir taraftan da örgütün lojistik kaynakları yerlebir ediliyor. Terörle mücadele kapsamında, son iki yılda terör örgütlerine yönelik operasyonlar kırsalda yüzde 150 oranında artarken, bu operasyonlarda örgüte ait çok sayıda silah, mühimmat ve malzeme bulundu. Son iki yılda İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığınca kırsalda gerçekleştirilen operasyonlarda, 501’i el telsizi, 96’sı ülkeler arası görüşme kapasitesine sahip uzun menzilli cihazlar olmak üzere 597 telsiz ele geçirildi. Ele geçirilen bu telsizler sayesinde örgüt içindeki iletişimin önceki yıllara göre yüzde 75-80 oranında azaldığı öğrenildi.

HIZLA ÇÖZÜLÜYORLAR

Güvenlik güçlerinin harekât alanında sürdürdüğü kararlı mücadele karşısında yeni iletişim vasıtaları bulamayan terör örgütü, son çare olarak ilkel koşullarda haberleşme yöntemlerine başvuruyor. İletişim kurmak için kurye göndermeye başlayan terör örgütünde bu yöntemin de işe yaramadığı ortaya çıktı. İletişim kopukluğuna bağlı kayıpların önüne geçemeyen sözde örgüt yönetimi, inisiyatifi kırsal kadrolara bıraktı. Örgüt yönetiminin kırsal kadroyu kaderine terk etmesi, alt kademelerde terk edilmişlik, ideolojik bağlılıkta zafiyet ve örgütten kopmalara neden oldu. Bu durum da çözülme, kaçış ve teslim olmaları artırdı.

AZ SAYIDA TELSİZ KALDI

  • Hızlı çözülme ve kopuşların önüne geçmeye çalışan sözde örgüt yönetimi Türkiye’den sonra Suriye ve Irak’ta bulunan kadrolarına da cep telefonu kullanımını yasakladı. Aileleriyle iletişim kurabilen teröristlerin örgütten kaçarak teslim olması sözde lider kadroyu çözümsüzlük ve çaresizlik içinde bırakıyor. Terör örgütünü her türlü kaynağından yoksun bırakarak ininde yok etme anlayışıyla terörle mücadeleye yurt içi ve yurt dışında başarıyla devam eden güvenlik güçleri, örgütün elinde kalan sınırlı sayıda telsizi de ele geçirerek iletişim ağlarını tamamen yok etmeyi hedefliyor.

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