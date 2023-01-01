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Aileyi koruyan düzenleme Atatürk'ün nutkuyla aynı

TBMM Anayasa Komisyonu, Anayasa değişikliği üzerinde STK temsilcilerini dinledi. Birleşik Aile Platformu Hukuk Komisyonu Başkanı Saliha Sasa, ailenin korunması için getirilen Anayasa değişikliği önerisinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Ağustos 1925 tarihli İnebolu'daki nutkunda birebir örtüştüğünü söyledi.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
4:01 . 22/01/2023 Sunday
Yeni Şafak
Birleşik Aile Platformu Hukuk Komisyonu Başkanı Saliha Sasa.

Birleşik Aile Platformu Hukuk Komisyonu Başkanı Saliha Sasa.

TBMM Anayasa Komisyonu, Anayasa değişikliği üzerinde STK temsilcilerini dinledi. Birleşik Aile Platformu Hukuk Komisyonu Başkanı Saliha Sasa, AK Parti'nin ailenin korunması için getirdiği Anayasa değişikliği önerisinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Ağustos 1925 tarihli İnebolu'daki nutkunda birebir örtüştüğünü söyledi. Anayasanın din ve vicdan hürriyetini düzenleyen 24'üncü maddesinde değişikliğe gidilerek başörtüsüne güvence getiren ve 41'inci maddedeki 'evlilik birliği' tanımı 'Bir kadın ve erkek arasında olan bir hukuku ilişki' şeklinde düzenlenmesi Anayasa Komisyonu'nda görüşülüyor.


ÜÇÜNCÜ BİR CİNS YOKTUR

Birleşik Aile Platformu Hukuk Komisyonu Başkanı Saliha Sasa, Anayasa değişikliğine Atatürk’ün bir sözünü hatırlattı. Sasa, “Anayasa değişikliğindeki öneri Atatürk'ün 27 Ağustos 1925 tarihli İnebolu'daki nutkunda Meclis'e gönderilen öneriyle birebir örtüşmektedir. ‘Efendiler, içtimai hayatın mebdei, ukdesi aile hayatıdır. Aile izaha hacet yoktur ki kadın ve erkekten mürekkeptir.’ diyor. 'Kadın' ve 'Erkek' ifadesinin gereksiz bulunması karşısında bunu hatırlatma lüzumu duyduk. Doğada dişi ve erkek dışında üçüncü bir cins yoktur" ifadelerini kullandı. Memur Sendikaları Konfederasyonu Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, "Cinsiyetsizleştirme politikaları nedeniyle insanlık büyük bir yıkımla karşı karşıya. Kadın-erkek gerçekliğini yok sayan bu cinsiyetsizleştirme politikaları, alenen insana ve aile kurumuna saldırı niteliği taşımaktadır. Kadını annelikten, erkeği babalıktan soyutlayan bu anlayışın tek amacı vardır, o da aile birliğini yıkmaktır" dedi. Birleşik Aile Platformu Hukuk Komisyonu Üyesi Mustafa Haşim Polat ise şunları kaydetti: "Avrupa ülkeleri, Batı, Rusya'ya baskı yapmak için LGBT konusunu kullanıyor. İleride bir tehlike var, bu bir millî güvenlik meselesi. Üremeyen bir toplum söz konusu. Değerlerden bağımsız olarak, en azından bir millî güvenlik meselesi olarak bile ele alsak bu konuda mutabık oluruz."


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgürlük adı altında aile müessesesinin yok edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgürlük adı altında aile müessesesinin yok edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı Hizmet Binası Açılış Programı'na katıldı. Erdoğan, ''Özgürlük adı altında aile müessesesinin yok edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Sapkınlığın daha fazla zehirlemesine set çekmek istiyoruz. Anayasa değişikliği teklifine hiçbir vekilimizin hayır demeyeceğine inanıyorum. Temennimiz 400'ün üzerinde oyla kadınlarımızın beklentisine cevap vermesidir. Altını çizerek söylüyorum, böyle bir meselede ipe un serilmesini ne millet, ne de kadınlarımız affedecektir. Meclis'te kararı alamazsak kilidi milletin iradesi açacak. Millet iradesine gideceğiz. Tüm kadınlarımızın hak ve hukukunu korumakta kararlıyız'' dedi.


#Anayasa Komisyonu
#Atatürk
#Nutuk
#TBMM
1 hour ago
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Aileyi koruyan düzenleme Atatürk'ün nutkuyla aynı
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