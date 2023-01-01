Aileyi koruyan düzenleme Atatürk'ün nutkuyla aynı

Birleşik Aile Platformu Hukuk Komisyonu Başkanı Saliha Sasa, Anayasa değişikliğine Atatürk’ün bir sözünü hatırlattı. Sasa, “Anayasa değişikliğindeki öneri Atatürk'ün 27 Ağustos 1925 tarihli İnebolu'daki nutkunda Meclis'e gönderilen öneriyle birebir örtüşmektedir. ‘Efendiler, içtimai hayatın mebdei, ukdesi aile hayatıdır. Aile izaha hacet yoktur ki kadın ve erkekten mürekkeptir.’ diyor. 'Kadın' ve 'Erkek' ifadesinin gereksiz bulunması karşısında bunu hatırlatma lüzumu duyduk. Doğada dişi ve erkek dışında üçüncü bir cins yoktur" ifadelerini kullandı. Memur Sendikaları Konfederasyonu Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, "Cinsiyetsizleştirme politikaları nedeniyle insanlık büyük bir yıkımla karşı karşıya. Kadın-erkek gerçekliğini yok sayan bu cinsiyetsizleştirme politikaları, alenen insana ve aile kurumuna saldırı niteliği taşımaktadır. Kadını annelikten, erkeği babalıktan soyutlayan bu anlayışın tek amacı vardır, o da aile birliğini yıkmaktır" dedi. Birleşik Aile Platformu Hukuk Komisyonu Üyesi Mustafa Haşim Polat ise şunları kaydetti: "Avrupa ülkeleri, Batı, Rusya'ya baskı yapmak için LGBT konusunu kullanıyor. İleride bir tehlike var, bu bir millî güvenlik meselesi. Üremeyen bir toplum söz konusu. Değerlerden bağımsız olarak, en azından bir millî güvenlik meselesi olarak bile ele alsak bu konuda mutabık oluruz."