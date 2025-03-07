AK Parti 1 milyon eve misafir olacak

AK Parti teşkilatları, sahur ve iftar programlarının yanı sıra çat kapı ziyaretlerle vatandaşlarla bir araya geliyor. Bu ziyaretlerde, teşkilat üyeleri ziyaret ettikleri evlere “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamı” ile giriyor ve vatandaşlarla doğrudan iletişim kuruyor. Milletvekilleri de Ramazan’ı çarşıda-pazarda geçirecek. Gönül Sofraları programı kapsamında her bir teşkilat mensubu ile Ramazan ayı boyunca 1 milyon hanenin iftar sofrasına misafir olmak hedeflendi. Sahur buluşmalarında gece vardiyalarında çalışan işçi ve emekçiler de yalnız bırakılmıyor.