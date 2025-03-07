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AK Parti 1 milyon eve misafir olacak

AK Parti 1 milyon eve misafir olacak

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:007/03/2025, Cuma
G: 7/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Arşiv.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, AK Parti teşkilatına “Sahaya inin, milletle buluşun” talimatının ardından, partililer Ramazan ayında sahada çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti teşkilatları, sahur ve iftar programlarının yanı sıra çat kapı ziyaretlerle vatandaşlarla bir araya geliyor. Bu ziyaretlerde, teşkilat üyeleri ziyaret ettikleri evlere “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamı” ile giriyor ve vatandaşlarla doğrudan iletişim kuruyor. Milletvekilleri de Ramazan’ı çarşıda-pazarda geçirecek. Gönül Sofraları programı kapsamında her bir teşkilat mensubu ile Ramazan ayı boyunca 1 milyon hanenin iftar sofrasına misafir olmak hedeflendi. Sahur buluşmalarında gece vardiyalarında çalışan işçi ve emekçiler de yalnız bırakılmıyor.



#AK Parti
#Ramazzan
#Toplum
#Siyaset

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