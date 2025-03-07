AK Parti tüm teşkilat sahada: 1 milyon iftar sofrasına konuk olacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti teşkilatına verdiği "Sahaya inin, milletle buluşun" talimatının ardından, parti teşkilatları Ramazan ayında sahada aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. AK Parti teşkilatları, sahur ve iftar programları düzenleyerek vatandaşlarla bir araya geliyor.





Erdoğan’ın selamı iletiliyor





Ayrıca, Erdoğan'ın “Teşkilatlarla mahalle başkanlarına kadar sahada AK Parti’nin varlığını hissettirin” talimatı doğrultusunda, mahallelerde çat kapı ziyaretleri de başlamış durumda. Bu ziyaretlerde, teşkilat üyeleri ziyaret ettikleri evlere "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın selamı" ile giriyor ve vatandaşlarla doğrudan iletişim kuruyor.









Milletvekilleri çarşıda pazarda





Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında AK Parti milletvekillerine de bir çağrıda bulunarak, "Vekiller de dahil olmak üzere çarşıda-pazarda esnafla Ramazan’da beraber olun" talimatı verdi. Bu çerçevede, milletvekilleri görev alarak halkla yakın temasta bulunuyor. AK Parti teşkilatının sahada gösterdiği bu yoğun çaba, partinin Ramazan'da halkla olan bağını güçlendirmeyi ve vatandaşlarla daha yakın ilişkiler kurmayı hedefliyor





AK Parti Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, deprem bölgesinden çalışmalara başladı. Büyükgümüş Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Şanlıurfa’da iftar ve sahur programlarına katıldı. Gidilen her ilde esnaf ziyaretlerinin yanı sıra üç kademe il yönetim kurulu üyeleri ve üç kademe ilçe başkanları ile istişare toplantıları da gerçekleştiriliyor. Gönül Sofraları programı kapsamında her bir teşkilat mensubu ile Ramazan ayı boyunca 1 milyon hanenin iftar sofrasına misafir olmak hedeflendi.





İhtiyaç sahiplerine yönelik teşkilat başkanlığı yârdım programları da yapıyor. Bu doğrultuda İl ve İlçe teşkilatları kendi imkanları ve hayırseverler vasıtası ile oluşturdukları bütçelerle ihtiyaç sahibi aileler, yetim ve öksüz çocuklar için bayramlık yardım kartı, erzak kolisi dağıtımları gerçekleştirilecek.





Vardiya çalışanları ile iftar





Sahur buluşmaları kapsamında gece vardiyalarında çalışan işçi ve emekçiler de yalnız bırakılmıyor.





Tam kadro sahada





AK Parti Ramazan çalışmaları kapsamında A’dan Z’ye tüm teşkilatı sahada çalışmalar yapıyor. Bakanlar, MYK ve MKYK üyeleri iftar ziyaretleri, afetzede ve depremzede vatandaşlara yönelik ziyaretler, kamu görevlileri, üniversite öğrencileri ve STK ziyaretleri, Gönül Sofraları, geçmiş dönem ve mevcut teşkilat mensupları ile iftar programları, farklı camilerde teravih namazı sonrası tatlı, çay ikramları ve hediye dağıtımları yapıyor.











