AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan: Ankara'daki köpek saldırısı olayının birinci derecede sorumlusu Mansur Yavaş'tır

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Küçücük bir bedenin bu kadar ağır bir süreç yaşaması hepimizi üzmüştür. Yavrumuza Allah’tan şifa ailesine de sabırlar diliyorum. İnşallah böyle bir olay tekrar yaşanmayacak. Başıboş köpeklerle ilgili yaşanan sorunların Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kesin çözüme kavuşturulacağına ilişkin net ifadeler kullanıldı. Ancak burada dikkat çekmek istediğim bir konu var. Yaşanan bu acı olay tabi ki hepimizi derinden etkilemiştir. Ancak olayın en büyük sorumlusu başıboş köpeklere ilişkin herhangi bir adım atmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tır” şeklinde konuştu.

Yavaş’ın göreve geldiğinde Ankara’da köpek barınağı olmasına rağmen bir tane köpek barınağı olmadığını iddia ettiğini hatırlatan Özcan, “Sayın Yavaş kendi sosyal medya hesabı üzerinden 2 Eylül 2020 tarihinde ‘Başkent’te her can her zaman çok kıymetli’ diyerek yaptığı paylaşımla da, ‘Çankaya Karataş Mahallesi’nde dostlarımıza yeni bir yaşam alanı oluşturmak için 16 Eylül’de ilk adımı atacağız’ sözünü verdiğini kaydetti.

"Barınağı bitirmek için 3 ihale yaptı 163 milyon para harcadı"

Yavaş’ın yaptığı ihalelerin “adrese teslim” ihaleler olduğunu belirten Özcan, “Nisan 2022 yılında biteceği sözü verilen barınağın son durumu için yapılan incelemelerde ne hikmetse çalışmaların durdurulduğu görüldü. Ardından 7 ay daha tek bir çivi çakılmayan barınağa ilişkin 25 Kasım 2022 yılında 3’üncü bir ihale daha gerçekleştirildi. Sayın Mansur Yavaş ve ekibi gerçekleştirdiği 3 ihalede toplamda 163 Milyon TL harcadı. Nisan 2022 yılında biteceğinin sözü verilen barınağa ilişkin 22 Temmuz 2023 yılında Sayın Yavaş sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım daha yapıyor. Yavaş yaptığı paylaşımda barınağın yüzde 95’inin tamamlandığını ve çok yakında açılışını yapacağını ifade ediyor. Ancak bu paylaşımının da üzerinden 5 ay geçti. Barınağın son durumuna ilişkin hala ses seda yok.” dedi.

"5 yıldır popülist söylemlerle halkı kandırmaya çalışıyor"

Özcan, “Karataş Geçici Hayvan Barınağı’nı 5 yıldır bitiremeyen ve insanların başıboş köpekler tarafından parçalanmasına, sakat kalmasına ve hatta ölmesine neden olan bir belediye başkanı hiç utanmadan kameralar karşısına geçip ‘Gelin hep beraber toparlayalım bu işi’ şeklinde demeç verebiliyor. Popülizm siyasetini bırakıp hizmet siyasetine yönelin Sayın Yavaş. Ülke gündemine düşen konularda popülist söylemlerde bulunup insanları kandırmaya çalışıyor. Ancak Sayın Yavaş görüldüğü üzere konunun kökten çözümü için hiçbir adım atmamış. Başlattığı işi bile 5 yıldır bitirememiş. İnşallah bu sorunun çözümü de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde AK Parti’ye nasip olacaktır. İnsanlarımızı 5 yıldır yaşadıkları bu durumdan 4 ay sonra kurtaracağız. Yüzde 60 ile kazanıyoruz diye şov yapanları 31 Mart gecesi büyük bir hezimetle evlerinde torun sevmeye yollayacağız” ifadelerini kullandı.

"Yavaş verdiği sözü tutmadı"