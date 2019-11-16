AK Parti cami satıyor yalanı

Şahin, “Geçtiğimiz günlerde büyükşehir belediyesine ait olan taşınmazların Maliye Bakanlığı’na vergi borcu karşılığında satışının ve tapu devrinin yapılması meclis gündemine taşındı. Belirtilen alanlardan birinde ise Zağnos Paşa Camisine ait olmayan ve camiden bağımsız küçük parsellerden oluşan 346 metrekarelik bir alan bulunuyor. Bu arsa vergi borcunu ödemek için tespit edilen bedel üzerinden Hazine’ye yani asli sahibine devredilecek. Konunun Paşa Cami ile ilgisi yok. Ortada da bir satış işleminin olması söz konusu değildir” dedi.

GÜNDEM Mescidi kapattı