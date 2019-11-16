Gündem AK Parti cami satıyor yalanı
POLİTİKA

AK Parti cami satıyor yalanı

CHP ve İyi Parti, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Zağnos Paşa Camisi'ni satışa çıkardığı iddiası asılsız çıktı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Sözcüsü Birol Şahin iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Fatih Özer Yeni Şafak
Zağnos Paşa Camii
Zağnos Paşa Camii

Şahin, “Geçtiğimiz günlerde büyükşehir belediyesine ait olan taşınmazların Maliye Bakanlığı’na vergi borcu karşılığında satışının ve tapu devrinin yapılması meclis gündemine taşındı. Belirtilen alanlardan birinde ise Zağnos Paşa Camisine ait olmayan ve camiden bağımsız küçük parsellerden oluşan 346 metrekarelik bir alan bulunuyor. Bu arsa vergi borcunu ödemek için tespit edilen bedel üzerinden Hazine’ye yani asli sahibine devredilecek. Konunun Paşa Cami ile ilgisi yok. Ortada da bir satış işleminin olması söz konusu değildir” dedi.

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