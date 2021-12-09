AK Parti Gençlik Kolları Başkanı göreve geliş sürecini anlattı: Web sitesinden başvurdum

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programına konuk oldu.
"Ben web sitesinden başvurdum"
Taha Hüseyin Karagöz'ün "AK Parti'de üst düzey görev almak için bir tanıdığa veya referansa gerek var mı?" sorusunu yanıtlayan İnan, buna kesinlikle gerek olmadığını, kendisinin partiye web sitesinden başvurarak katıldığını belirtti.
"AK Parti Gençlik kolları, siyasetin mutfağı"
AK Parti Gençlik Kolları ve AK Parti Teşkilatı'nın proje isimlerden oluşmayacağını vurgulayan İnan partide görev alış sürecini şu sözlerle anlattı:
- "Ailemde siyasetçi yok. Bir akrabam dahi aktif siyasetle ilgilenmiş değil. Benim gibi diğer, AK Parti Gençlik Kolları'nda yer alan, milletvekillerimizde de belediye başkanlarımızda da, parti kurmaylarımızda da bu durum böyle. Ben web sitesinden başvurdum. Mülakata çağrıldım. 'AK Parti İzmir Gençlik Kolları'na katılmak istiyorum' dedim. Yıl 2010'du, o zaman okul teşkilatında görev aldım. Tabi web sitesinden başvurup hemen genel başkan olmadım. 11 senelik bir hikaye var. Okul başkanlığı, il yönetim kurulu üyeliği, yedek yönetim kurulu üyeliği, asil yönetim kurulu üyeliği, il başkan yardımcılığı, MKYK üyeliği, il gençlik kurulu başkanlığı, ardından genel merkez gençlik kolları yönetimi... AK Parti Gençlik kolları, siyasetin mutfağı. Türkiye siyasetinin de zenginliği. Hem bugün için hem yarın için. AK Parti Gençlik Kolları ve AK Parti Teşkilatı proje isimlerden oluşmaz. AK Parti'de görev yapıyorsanız gayretiniz ortadadır, emeğiniz ortadadır, memleketimize duymuş olduğumuz sevgi ortadadır. Ama şunu unutmayalım AK Parti gönüller hareketidir. Biz bir özel şirket gibi, insan kaynakları politikaları ortaya koyacağımız bir yapı gibi insanlara acımasız kriterler ortaya koyan bir yapı değiliz çünkü gönüllülükle hareket ediyoruz."