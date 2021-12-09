AK Parti Gençlik Kolları Başkanı göreve geliş sürecini anlattı: Web sitesinden başvurdum TVNET canlı yayınında açıklamalarda bulunan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, partilerinde üst düzey görev almak için bir tanıdığa veya referansa gerek olup olmadığı hakkındaki soruya, "Kesinlikle yok. AK Parti milletin partisi, milletin hamurunu yoğurduğu bir parti. Bu en başından beri böyle. Ben web sitesinden başvurdum. Mülakata çağrıldım. 'AK Parti İzmir Gençlik Kolları'na katılmak istiyorum' dedim" şeklinde cevap verdi. İlk olarak 2010 senesinde okul teşkilatında görev aldığını vurgulayan İnan, "Tabi web sitesinden başvurup hemen genel başkan olmadım. 11 senelik bir hikaye var" dedi.

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