AK Parti Gençlik Kolları Başkanı'ndan eleştirilere cevap: Atatürk'ün ismini anamayanların sözleri komik kaçıyor

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Gençlik Kolları hesabında yayımlanan ‘Sen kimsin?’ isimli videoya yapılan Atatürk eleştirileriyle ilgili bir tweet attı.

HAYAT Canan Kaftancıoğlu'na Atatürk portresi verilen fotoğraf kaldırılıp yeni paylaşım yapıldı

Benim aklıma Atatürk'ten başkası gelmiyor

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un tweetini alıntılayan Büyükgümüş, “Atatürk diyemeyenlerin ‘etkili’ ve ‘yetkili’ makamlarda oturduğu bir partinin grup başkanvekilinin bunu söylemesi biraz komik! 19 Mayıs’ta Samsun’a sen çıktın” denildiğinde benim aklıma Atatürk’ten başkası gelmiyor. Tabii sizde durumlar karışık” ifadesini kullandı.

OYNAT 01:27 Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu'na destek: İster Atatürk der ister Mustafa Kemal CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Atatürk' yerine 'Mustafa Kemal'i kullanırım' çıkışıyla partide krize neden olan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu savundu. Kılıçdaroğlu, 'İster Gazi deyin, ister Gazi Mustafa Kemal deyin, ister Gazi Mustafa Kemal Atatürk deyin, ister Atatürk deyin aynı kişiyi anlatıyorsunuz. Yapay tartışmalardan kaçınmak lazım' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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“Atatürk” diyemeyenlerin “etkili” ve “yetkili” makamlarda oturduğu bir partinin grup başkanvekilinin bunu söylemesi biraz komik!



“19 Mayıs’ta Samsun’a sen çıktın” denildiğinde benim aklıma Atatürk’ten başkası gelmiyor. Tabii sizde durumlar karışık. https://t.co/uRo9eLN2is — Ahmet Büyükgümüş (@abuyukgumus) October 20, 2020