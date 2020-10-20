AK Parti Gençlik Kolları Başkanı'ndan eleştirilere cevap: Atatürk'ün ismini anamayanların sözleri komik kaçıyor

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Gençlik Kolları hesabında yayımlanan ‘Sen kimsin?’ isimli videoya yapılan Atatürk eleştirileriyle ilgili bir tweet attı.
Benim aklıma Atatürk'ten başkası gelmiyor
CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un tweetini alıntılayan Büyükgümüş, “Atatürk diyemeyenlerin ‘etkili’ ve ‘yetkili’ makamlarda oturduğu bir partinin grup başkanvekilinin bunu söylemesi biraz komik! 19 Mayıs’ta Samsun’a sen çıktın” denildiğinde benim aklıma Atatürk’ten başkası gelmiyor. Tabii sizde durumlar karışık” ifadesini kullandı.
“Atatürk” diyemeyenlerin “etkili” ve “yetkili” makamlarda oturduğu bir partinin grup başkanvekilinin bunu söylemesi biraz komik!
“19 Mayıs’ta Samsun’a sen çıktın” denildiğinde benim aklıma Atatürk’ten başkası gelmiyor. Tabii sizde durumlar karışık. https://t.co/uRo9eLN2is
“Atatürk” diyemeyenlerin “etkili” ve “yetkili” makamlarda oturduğu bir partinin grup başkanvekilinin bunu söylemesi biraz komik!