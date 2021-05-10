AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala'dan dünya ülkelerine çağrı: İsrail zulmüne dur deyin

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, İsrail’de şiddet ve zulmün dinmediğini kaydetti.

Ala, "İşgalci İsrail polisi ve radikal grupların hukuk tanımazlıklarına karşı sessiz kalanlar ve 'taraflara itidal tavsiye ediyoruz' diyenler bilsinler ki ortada taraflar değil, devlet ve fanatikler eliyle işlenen bir zulüm bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

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Sessiz kalmayın

Dünyanın bu zulme dur demesinin bir insanlık borcu olduğunu kaydeden Ala, "Biz her zamanki gibi mazlumun yanında olmaya, Filistinli kardeşlerimizin haklarını savunmaya devam edeceğiz. Dünyayı da bu zulme daha fazla sessiz kalmamaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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