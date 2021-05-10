Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Aladan dünya ülkelerine çağrı İsrail zulmüne dur deyin
ANKARA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala'dan dünya ülkelerine çağrı: İsrail zulmüne dur deyin

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, dünyanın İsrail'deki şiddet ve zulme daha fazla sessiz kalmaması çağrısında bulundu.

Haber Merkezi AA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Aladan dünya ülkelerine çağrı: İsrail zulmüne dur deyin
AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, İsrail’de şiddet ve zulmün dinmediğini kaydetti.

Ala, "İşgalci İsrail polisi ve radikal grupların hukuk tanımazlıklarına karşı sessiz kalanlar ve 'taraflara itidal tavsiye ediyoruz' diyenler bilsinler ki ortada taraflar değil, devlet ve fanatikler eliyle işlenen bir zulüm bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

İşgalci İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki saldırılarında yaralananların sayısı 278’e yükseldi
DÜNYA
İşgalci İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki saldırılarında yaralananların sayısı 278’e yükseldi

Sessiz kalmayın

Dünyanın bu zulme dur demesinin bir insanlık borcu olduğunu kaydeden Ala, "Biz her zamanki gibi mazlumun yanında olmaya, Filistinli kardeşlerimizin haklarını savunmaya devam edeceğiz. Dünyayı da bu zulme daha fazla sessiz kalmamaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail Mescid-i Aksa'daki yaralılara ulaşmak isteyen sağlık görevlilerine saldırdı
DÜNYA
İsrail Mescid-i Aksa'daki yaralılara ulaşmak isteyen sağlık görevlilerine saldırdı

Uluslararası Af Örgütü: Uluslararası toplum İsrail’den hesap sormalı
DÜNYA
Uluslararası Af Örgütü: Uluslararası toplum İsrail’den hesap sormalı

İşgalci İsrail polisi Mescid-i Aksa'daki olayları takip eden AA kameramanını saldırarak darp etti
DÜNYA
İşgalci İsrail polisi Mescid-i Aksa'daki olayları takip eden AA kameramanını saldırarak darp etti

Mescid-i Aksa için tüm camilerde sela okundu
GÜNDEM
Mescid-i Aksa için tüm camilerde sela okundu

Filistin halkı Kudüs'e doğru yürüyüşe geçti
OYNAT 00:48
Filistin halkı Kudüs'e doğru yürüyüşe geçti
İsrail'in Kudüs'teki terör eylemlerine tepki büyük halk hareketine dönüştü. Binlerce Filistinli, işgalcilerin saldırılarına karşı Kudüs'e yürüyüşe geçti.

Mescid-i Aksa'nın yardım çığlığı: Ümmetin şerefi çiğneniyor, Selahaddin nerede?
OYNAT 00:32
Mescid-i Aksa'nın yardım çığlığı: Ümmetin şerefi çiğneniyor, Selahaddin nerede?
Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, Harem-i Şerif'in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısı yaptı.
'Nerede Selahaddinler?' diye haykıran Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, Mescid-i Aksa'nın büyük bir saldırı altında olduğunu vurguladı.

Filistinli Sanatçı Afifi kendisini darp ederek gözaltına alan işgalci İsrailli askere gülümseyerek karşılık verdi
OYNAT 00:55
Filistinli Sanatçı Afifi kendisini darp ederek gözaltına alan işgalci İsrailli askere gülümseyerek karşılık verdi
İsrail'in Kudüs'teki terör saldırılarına karşı başlayan protesto gösterilerine Filistinli Sanatçı Meryem Afifi destek verdi. Darp edilerek gözaltına alınan Afifi o anlarda hem işgalcilere hem de kameralara gülümseyerek mesaj verdi.


Abone Ol Google News
Gel al katliam olmasın

'Gel al katliam olmasın'

​İşgalci İsrail askerleri El-Kisvani'nin ofisini kuşattı
Yaralı sayısı 305

Yaralı sayısı 305

Mescid-i Aksa'daki saldırılarda yaralı Filistinli sayısı yükseliyor.
Filistin halkı Kudüse doğru yürüyüşe geçti

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Harem-i Şerif'ten seslendi.
Filistin 7'den 70'e direniyor

Filistin 7'den 70'e direniyor

Dünya, işgalci İsrail polisinin Müslümanlara saldırısına sessiz.

Ankara'nın dev millet bahçesi

Ankara'nın dev millet bahçesi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak.

Fanatik Yahudi'den vahşet!

Fanatik Yahudi'den vahşet!

​Kudüs'te Filistinlileri arabayla ezip ateş açtı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.