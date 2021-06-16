​AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Kovid-19 sürecinden ülkenin çıkmasını istemeyen bir muhalefet var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, A Haber’de yayınlanan “Erkan Tan ile Sabah Ajansı” programında yaptığı açıklamada, NATO Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden’ın fotoğrafı üzerinden algı yapmak isteyenlere tepki gösterdi.

“Gerçekler ortaya çıktıktan sonra utanmıyorlar”

Hem Türkiye’de hem de dünyada bir nifak ve fitne ekibinin varlığından bahseden AK Partili Dağ, “Biz artık her programda ‘Acaba bu sefer nereden başkaca algılar yönetmeye çalışacaklar, nasıl bir fitne çıkartacaklar, nasıl bir yalan söyleyecekler’ diye takip etmekten yorulmadık ama onlar bu fitneliği yapmaktan yorulmadı, sürekli bir yalanın peşindeler. Tabi çok uzun sürmüyor, gerçekler bir süre sonra açığa çıkıyor. En çok da üzüldüğüm; gerçekler ortaya çıktıktan sonra utanmıyorlar, en kötü olan o. İnsan bazen hata yapabilir, yanlış yapabilir, bu söylendiğinde utanır, yüzü kızarır, hicap duyar, topluma karşı ‘Bunu niye yaptım?’ der. Bunun için bir tweet atar, doğrusu ortaya çıktığında özür dilemesini bilir, erdemdir.“ ifadelerini kullandı.

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Son olarak NATO Zirvesi’ndeki performansıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gurur duyulması gereken bir lider olduğunun altını çizen Dağ, muhalefetin sürekli dile getirdiği erken seçim çağrılarına da cevap verdi.

Vatandaşın gündeminde erken seçim olmadığına vurgu yapan Dağ, seçmenle kurdukları temaslarda da, yaptıkları anketlerde de “Erken seçim”in gündem olmadığını savundu.

Türkiye’nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesinde başarılı bir sınav atlattığını dile getiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, hem yerli aşı noktasında hem de uluslararası üretilen aşılara ilişkin çalışmaların devam ettiğini, aşılama konusunda da ulaşılan rakamların her geçen gün arttığına işaret etti.

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“Kovid-19 sürecinden ülkenin çıkmasını istemeyen bir muhalefet var”

“Hem aşı tedariki konusunda bir sorunun olmaması hem vatandaşımızın aşı konusunda bir hassasiyet ortaya koyması açıkçası muhalefeti ciddi anlamda rahatsız ediyor. Kovid-19 sürecinden ülkenin çıkmasını istemeyen bir muhalefet var.” çıkışı yapan Dağ, şöyle devam etti:

“Muhalefet böyle bir süreçten ülke başarılı olarak çıkmasın, böyle bir süreçte de seçime gidelim, seçimden netice alalım mantığıyla siyasi bir fırsatçılık peşinde koşuyor. Yani biz bu süreçte en çok uğraştığımız, çaba sarf ettiğimiz, kafa yorduğumuz ve netice almaya çalıştığımız konu; bir sağlık alanındaki hususlar... Yaklaşık 1,5 yıldır Allah’a hamdolsun, sağlık konusunda ne kadar önemli mesafeler kat etmiş olduğumuzu, 84 milyon vatandaşımızın bizzat yaşayarak gördüğü gibi, dünyadaki birçok ülke de açık, net bir şekilde görmüş oldu.

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Bugün hafızalarımızdan belki silinmeye başlamış olabilir ama İtalya’da, İspanya’da, Amerika Birleşik Devletlerinde, Venezuela’da, Brezilya’da buralarda yaşanan hastanelerdeki dramlar, huzur evlerindeki dramları yani biz Allah’a şükür bir tanesini bile yaşamadık. Yaşamadığımız gibi dünyada ‘ben zor durumdayım’ diyen vatandaşlarını ülkesine getiren, kazandıran ve onların sağlığa kavuşmasını sağlayan bir ülkeyiz, böyle bir ülke haline geldik.”