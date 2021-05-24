AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: Hukuki yoldan da hakkımızı arayacağız
Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in, oğlu hakkındaki iddialarına, muhalefetten gelen eleştirilere ilişkin açıklama yapan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Hukuki yoldan da hakkımızı arayacağız." ifadelerini kullandı.
Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker, sosyal medya üzerinden yayınladığı bir videoda, AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım oğlu Erkan Yıldırım hakkında "uyuşturucu ticareti yapıyor" iddiasında bulunmuştu.
Söz konusu gelişmenin ardından geride kalan gün basın açıklaması yapan Yıldırım, "Uyuşturucu ile bizi yan yana getirmek edilebilecek en büyük hakarettir. Yalandır, iftiradır, tümüyle reddediyoruz" demişti.
"Hukuki yoldan da hakkımızı arayacağız"
Bugün kendisine yöneltilen, "Muhalefet, yargının harekete geçmemesini eleştiriyor, siz ne söylemek istersiniz?" sorusu üzerine Yıldırım, gerekli açıklamaları yaptığını söyledi.
Yıldırım, hukuki yolların da açık olduğunu belirterek, "Hukuki yoldan da hakkımızı arayacağız." diye konuştu.