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POLİTİKA

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: Hukuki yoldan da hakkımızı arayacağız

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in, oğlu hakkındaki iddialarına, muhalefetten gelen eleştirilere ilişkin açıklama yapan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Hukuki yoldan da hakkımızı arayacağız." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: Hukuki yoldan da hakkımızı arayacağız
Binali Yıldırım

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker, sosyal medya üzerinden yayınladığı bir videoda, AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım oğlu Erkan Yıldırım hakkında "uyuşturucu ticareti yapıyor" iddiasında bulunmuştu.

Söz konusu gelişmenin ardından geride kalan gün basın açıklaması yapan Yıldırım, "Uyuşturucu ile bizi yan yana getirmek edilebilecek en büyük hakarettir. Yalandır, iftiradır, tümüyle reddediyoruz" demişti.

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"Hukuki yoldan da hakkımızı arayacağız"

Bugün kendisine yöneltilen, "Muhalefet, yargının harekete geçmemesini eleştiriyor, siz ne söylemek istersiniz?" sorusu üzerine Yıldırım, gerekli açıklamaları yaptığını söyledi.

Yıldırım, hukuki yolların da açık olduğunu belirterek, "Hukuki yoldan da hakkımızı arayacağız." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sedat Peker'in iddialarına yanıt verdi: Bu kesinlikle iftiradır, yalandır, şiddetle reddediyoruz
OYNAT 01:48
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sedat Peker'in iddialarına yanıt verdi: Bu kesinlikle iftiradır, yalandır, şiddetle reddediyoruz
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, bir gazetecinin 'Suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in oğlunuz Erkam Yıldırım ile ilgili Venezuela'ya gittiği, uyuşturucu ticaretiyle ilgili bazı iddiaları oldu. Bir değerlendirmeniz olur mu, ne söylersiniz?' sorusuna cevap verdi. Yıldırım, 'Bugünkü yayınladığı videoda bizi de oğlum Erkam Yıldrım'ı da zikretti. Öncelikle şunu söyleyeyim bu kesinlikle iftiradır, yalandır, şiddetle reddediyorum. Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek, bize yapılabilecek en büyük hakarettir, en büyük yanlıştır. Tümüyle reddediyorum.' dedi.

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