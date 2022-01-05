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POLİTİKA

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: CHP hala FETÖ'nün borazanlığını yapıyor

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ile CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç arasında 'FETÖ'cülük' tartışması yaşandı. Akbaşoğlu, Özkoç'un iddialarının kurgu ve kumpas olduğunu belirterek, "FETÖ kendi iddialarından vazgeçti de FETÖ'nün ayarttığı CHP hala FETÖ'nün borazanlığını ve sözcülüğünü yapıyor." ifadelerini kullandı.

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AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: CHP hala FETÖnün borazanlığını yapıyor
Muhammed Emin Akbaşoğlu

TBMM Genel Kurulu’nda CHP döviz fiyatlarındaki alım satım işlemlerine yönelik grup önerisi verdi. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, iktidar partisini yolsuzluk yaptığını iddia etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ise, AK Parti’nin milletin teveccühünü kazandığını belirterek, "Yolsuzlukla, hırsızlıkla, çetelerle mücadele ederek, vesayet odaklarını elimine ederek bugünlere gelmiş bir partidir. Hırsızlık ve yolsuzlukla ilgili siz kendi tarihinize bakın, İSKİ Gate'e, Yuvacık Barajı yolsuzluklarına bakın. Siz bizi kendinizle karıştırmayın. Sonuç itibarıyla, asla ve kata, AK Parti iktidarları hiçbir şekilde yolsuzluğa bulaşmamış, yolsuzluğun üstüne gitmiştir. Sonuç itibarıyla hırsızlık ve yolsuzluk deyince -açın bakın, herkese sorun- İSKİ akla gelir, Yuvacık Barajı akla gelir, sizlerin hakikaten yönetim beceriksizlikleriyle milletimizi çöpe, çukura, çamura mahkûm ettiğiniz belediyecilik anlayışınız gelir" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu: CHP hala FETÖ'nün borazanlığını yapıyor
OYNAT 01:16
AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu: CHP hala FETÖ'nün borazanlığını yapıyor
TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu ile CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç arasında 'FETÖ'cülük' tartışması yaşandı. Akbaşoğlu, Özkoç'un iddialarının kurgu ve kumpas olduğunu belirterek, 'FETÖ kendi iddialarından vazgeçti de FETÖ'nün ayarttığı CHP hala FETÖ'nün borazanlığını ve sözcülüğünü yapıyor.' ifadelerini kullandı.

"CHP FETÖ'NÜN BORAZANLIĞINI YAPIYOR"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise FETÖ'nün iddialarını gündeme getirince bir tartışma daha yaşandı.

Akbaşoğlu, Özkoç'un iddialarının kurgu ve kumpas olduğunu belirterek, "FETÖ kendi iddialarından vazgeçti de FETÖ'nün ayarttığı CHP hala FETÖ'nün borazanlığını ve sözcülüğünü yapıyor." diye konuştu.

Akbaşoğlu, tartışma sırasında, "Koskoca CHP'yi FETÖ'nün, PKK'nın temsilcilerince teşekkür edilen bir noktaya getirmek; hakikaten, bu zül, CHP'ye yeter de artar bile." ifadesini de kullandı.

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