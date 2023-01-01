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AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: EYT'liler mart ayında maaşlarını alacaklar
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, EYT çalışmalarıyla ilgili TVNET'e özel açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu, çalışmanın muhtemelen önümüzdeki hafta içi Meclis'e geleceğini ve EYT'lilerin maaşlarını mart ayında alacağını ifade etti.
12:43 . 17/01/2023 Salı
Tvnet
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda gözler artık Meclis'e çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı EYT düzenlemesini içeren kanun teklifinin, Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Konuyla ilgili son açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'ndan geldi.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA MECLİS'TE

TVNET'e özel açıklamalarda bulunan Akbaşoğlu, bakanlığın teknik çalışmayı tamamlamasının ardından düzenlemenin kanun teklifi haline getirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi. "Bu bir süreç. Sözleşmelilere kadro düzenlemesinden sonra EYT düzenlemesini muhtemelen önümüzdeki hafta Meclise sunacağız." diyen Akbaşoğlu, Meclis Genel Kurulu takvimine işaret ederek net bir tarih vermedi. Akbaşoğlu, "Mart ayında EYT’li kardeşlerimiz maaşlarını alacak." diye konuştu.

BAŞÖRTÜSÜNE ANAYASAL GÜVENCE

Akbaşoğlu, başörtüsüne anayasal güvenceyle ilgili yaptığı açıklamada, "Perşembe günü Anayasa Komisyonu'nda görüşmelere başlanacak. Bu konuda kim samimi kim değil ortaya çıkacak" dedi.

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Seçim tarihiyle ilgili tartışmalara da değinen Akbaşoğlu, tarihin öne alınmasının 'erken seçim değil seçim güncellemesi' olduğunu dile getirdi. Akbaşoğlu, "Mayıs ayı en uygun zaman dilimi olarak gözüküyor. 7 Mayıs 14 Mayıs veya 21 Mayıs olabilir" diye konuştu.


Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na: Türkiye’nin başarısı karşısında şapkanı çıkar ve yine Cumhurbaşkanı Erdoğan haklı çıktı de
Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na: Türkiye’nin başarısı karşısında şapkanı çıkar ve yine Cumhurbaşkanı Erdoğan haklı çıktı de

Bu yıl ilk kez düzenlenen ‘Future & Trends Summit’ zirvesinde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yurt dışına çıkış harcını kaldıracağını vaad eden CHP Genel Başaknı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Bakan Nebati, "Dün de dünyanın en zor döneminde 2022 yılı bütçe gerçekleşmelerini rakam rakam ifade ettik mi? Ettik. Buyurun, rakamları konuşalım. Yoruma bak yurt dışına çıkış harcını kaldıracağım. Çık rakamları konuş, hani rakamlar gerçeği söylüyordu. 2022’de Türkiye’nin başarısı karşısında şöyle bir şapkanı çıkar ve gene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan haklı çıktı de, gerçekleri kabul et. Bilinmelidir ki Türkiye Ekonomi Modeli’ni devreye alan Türkiye, güçlü bir üretim ekonomisi olma yolunda emin adımlarla ilerleyişinde kesin kararlıdır" dedi.


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AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: EYT'liler mart ayında maaşlarını alacaklar
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