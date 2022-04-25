Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan HDP bu toprakların partisi değil
POLİTİKA

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: HDP bu toprakların partisi değil

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, HDP vekili Garo Paylan'ın, sözde Ermeni soykırımı ile ilgili yasa teklifi vermesine ilişkin açıklamada bulundu. "Bu tablo, bu haddini aşan söylem bize bir daha gösterdi ki; HDP bu toprakların partisi değil, HDP Kürtlerin de partisi değil." diyen Turan, "HDP, emperyal güçlerin uzantısı bir parti olduğunu gösterdi." ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: HDP bu toprakların partisi değil
​AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Bülent Turan, HDP vekili Garo Paylan'ın, sözde Ermeni soykırımı ile ilgili yasa teklifi vermesi ve konuya ilişkin açıklamalarının sorulması üzerine, "Meclis millet iradesinin tecilli ettiği en özel mekandır. Konu 'tarihçilerin konusudur' diye çok kez ifade ettik. Gururla söylüyoruz ki; tarihimize güveniyoruz. Anadolu’nun vicdan olduğunu, erdem olduğunu ifade ediyoruz. 'Soykırım' iddiası büyük iftiradır, yalandır. Ermeni çetelerinin Anadolu’da neler yaptıklarını, hangi mezalime ön ayak olduklarını büyüklerimizden duyduk, dinledik. ASALA'nın, diplomatlarımızı nasıl şehit ettiğini üzülerek takip ettik. Olay tarihçilerin konusu. Hukukçuyuz, adım atarken çok daha hassas atmak zorundayız" dedi.

'HDP, BU TOPRAKLARIN PARTİSİ DEĞİL'

Turan, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin ilgili maddesindeki 'soykırım' tanımını okuyarak, "Böyle olsaydı; Ermeni bir vekilin Meclis'te ne işi olabilirdi? 'Soykırım' tanımında olduğu gibi bütünüyle bir ırkın yok olması, dinin, mezhebin yok edilmesi olsaydı, Ermeni vatandaşların Türkiye’de rahat, huzur içinde yaşamaları mümkün olabilir miydi? Bunun çok vicdansızlık olduğunu düşünüyorum. Bu tablo, bu haddini aşan söylem bize bir daha gösterdi ki; HDP bu toprakların partisi değil, HDP Kürtlerin de partisi değil. HDP, emperyal güçlerin uzantısı bir parti olduğunu gösterdi. İsterdik ki, HDP yöneticileri kendi vekillerine, 'bir dakika' desinler. Yanlışa izin vermesinler. İsterdik ki en büyük tepkiyi kendi partisi göstersin. CHP göstersin. Ama artık CHP Atatürk’ün partisi değil. HDP, Biden’in söylemini tekrar eden, CHP'nin destek olduğu bir söylem haline gelmiş. Emperyal güçlerin 'Türkiye'de toprak, tazminat tartışmaları başlasın' diye ortaya attıkları sorun. ABD lideri bu konuyla ilgili son konuşacak kişidir" ifadelerini kullandı.

AK Parti'den HDP'li Paylan'a '1915 olayları' tepkisi: Bu ahlaksız bir tekliftir
GÜNDEM
AK Parti'den HDP'li Paylan'a '1915 olayları' tepkisi: Bu ahlaksız bir tekliftir

'ARTIK HEYECANLARI KALMADI'

Turan, 6 siyasi partinin genel başkanlarının toplantısına ilişkin soru üzerine de, "Dün bir toplantı daha oldu. Çok toplanıyorlar, sık toplanıyorlar. Artık, heyecanları kalmadı. Altın günü, kısır günü etkinlikleri gibi 'toplan toplan dağıl' tarzı bir anlayış ortaya çıktı. Hala somut bir şey yok, açıklamalar soyut, net değil, anlaşılan değil. Akşama kadar, her hafta bir araya gelin. Bir araya gelmek değil, bir araya geldiğinizde ne dediğiniz, ne yaptığınız çok daha önemli. Artık takibe değer kalmadı. Ortak açıklamada, Biden'ı kınayan bir cümle var; ama yedinci ortak HDP'yi kınayan, uyaran bir metin, bir kelime dahi yok. Biden'a laf söylenmiş; ama Biden'ın ifadesinin Türkiye'de tekrarını isteyen o vekile maalesef bir cümle söylememiş. Bu yüzden toplanmaları değil, toplantılarında ne yaptıkları daha kıymetli. Artık takibe değer bulmuyoruz" diye konuştu.

HDP'den yeni '1915' provokasyonu: Garo Paylan 'soykırım tanınsın' diyerek TBMM'ye kanun teklifi verdi
OYNAT 00:49
HDP'den yeni '1915' provokasyonu: Garo Paylan 'soykırım tanınsın' diyerek TBMM'ye kanun teklifi verdi
HDP, her yıl olduğu gibi bu yıl da sözde Ermeni soykırımı ile ilgili propagandalarına başladı. HDP vekili Garo Paylan, 1915'teki sözde soykırımın tanınması için TBMM'ye kanun teklifi verdi. Paylan, 'Ermeni halkının yarasını iyileştirecek tek toplum Türkiye toplumu' diye konuştu.

Ömer Çelik'ten HDP'li Paylan'a tepki: Hiç kimse Türk milletine karşı böyle bir ahlaksız teklif veremez
OYNAT 01:12
Ömer Çelik'ten HDP'li Paylan'a tepki: Hiç kimse Türk milletine karşı böyle bir ahlaksız teklif veremez
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da iftar programında konuştu. Çelik, 1915 olaylarının 'soykırım' olarak tanınması için TBMM'ye kanun teklifi veren HDP vekili Garo Paylan'a tepki göstererek, 'Bir HDP milletvekili, Garo Paylan adlı bir şahıs, milletimize iftira anlamına gelen sözde soykırımın tanınması için Türkiye Büyük Millet Meclisine teklif vermiş. Bu yalan ve ahlaksız teklifi mahkum ediyoruz ve lanetliyoruz. Hiç kimse Türk milletine karşı böyle bir ahlaksız teklif veremez.' ifadelerini kullandı.
Altın fiyatları dip seviyesine geriledi

Altın fiyatları dip seviyesine geriledi

​Piyasalarda FED ve Çin baskısı.
ATOM 40 göreve hazır

ATOM 40 göreve hazır

Türk piyadesinin ateş gücü olacak.
Bakan Varanktan İYİ Partili Çırayın SİHA algısına yanıt: Bu mandacı zihniyetin anlamasını zaten kimse beklemiyor

​MSB duyurdu: 13 terörist etkisiz hale getirildi.

​Yerleşim bölgesine düşen uçak alev aldı.

İstanbul'da yeniden görülmeye başlandı.

​Darbecilerle görüşmek isteyen Kılıçdaroğlu tepkiden çekinince ziyaretten vazgeçti.

Birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen ot yok satıyor.
Doğan bebeği geri ittiler

Doğan bebeği geri ittiler

'1974 yılından bu yana böyle bir olay yaşanmadı.'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.