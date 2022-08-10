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POLİTİKA

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Kılıçdaroğlu adeta toplumsal kaos hedefliyor

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Kılıçdaroğlu’nun sözlerine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun seçim kazanmak uğruna devletin işleyişine zarar verecek adımlar atmaktan çekinmediğini belirten Turan, "Adeta toplumsal kaos hedefliyor. " dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Kılıçdaroğlu adeta toplumsal kaos hedefliyor
​AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Biga Belediyesini ziyaretinde yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tenkit etti. Bülent Turan şunları söyledi:

  • "Sayın Kılıçdaroğlu, seçim kazanmak uğruna devletin işleyişine zarar verecek adımları atmaktan çekinmiyor. Adeta toplumsal kaos hedefliyor. Daha önce bürokratları tehdit eden Kılıçdaroğlu, son zamanlarda da ‘Sınavlara girmeyin, araç almayın.’ gibi provokatif açıklamalarda bulunuyor. Yabancı yatırımcılara ‘Türkiye’ye yatırım yapmayın.’ çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, son olarak da kur korumalı mevduat hesabı olanları tehdit etti. Burada iyi niyet yok. Kılıçdaroğlu, iktidar olmak uğruna her şeyi mübah görüyor."

Siyaset ile ekonominin karıştırılmaması gerektiğini ifade eden Turan, "Finansal istikrarı ve güveni zedeleyici açıklamaların kime ne faydası var? Her türlü eleştiri baş tacı ancak ülkeye ve millete zarar verebilecek söylemlerden uzak durmak tüm siyasilerin sorumluluğu." ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU SUÇ İŞLİYOR"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bizdeki seçmen bilgileri YSK'nin elinde yok." şeklinde açıklama yaptığını hatırlatan Turan, şöyle devam etti:

"Böyle bir şey nasıl olabilir? Parti misin başka bir şey mi? Eğer bu sözler doğruysa Kılıçdaroğlu suç işliyor. İlgili mercileri göreve davet ediyorum. Milletimiz her şeyi görüyoruz. Daha önce olduğu gibi, 2023’te de aziz milletimiz iktidarı bu zihniyete teslim etmeyecek."

Bülent Turan'ın ziyaretine Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, AK Parti Biga İlçe Başkanı Nihat Borazan, İl Genel Meclisi Üyesi Bülent Korkmaz ve Biga Belediyesi meclis üyeleri eşlik etti.

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