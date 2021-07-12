AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan İzmir'de düzenlenen 'ortak miting' açıklaması: CHP'nin patronu HDP'dir

Geçtiğimiz hafta İzmir Gündoğdu Meydanı'nda, HDP'ye açılan kapatma davası sonrası 'destek' mitingi düzenlendi.

CHP İzmir İl Teşkilatı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer önderliğinde mitinge tam katılım sağladı.

Soyer, terörist başı Abdullah Öcalan için 'özgürlük' çağrılarının yapıldığı mitingde yaptığı konuşmada, 'birlik' çağrısı yaptı.

Bülent Turan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, konuya ilişkin ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"HDP ile CHP artık kan kardeşliğinden öte patron-çalışan ilişkisine dönmüştür"

HDP ile CHP'nin yol arkadaşlığının artık arkadaşlığı geçerek HDP'nin patronluğuna dönüştüğünü ifade eden Turan, "Biz bunu ilk defa görmüyoruz, İzmir'de CHP ile HDP'nin beraber miting yapması, Sayın Muharrem İnce'nin 'CHP adayıyken bile bana CHP'liler oy vermedi.' demesinin altını çizmek istiyorum. 'Bir oy HDP'ye, bir oy CHP'ye.' anlayışının devam ettiğini söylemek istiyorum. HDP ile CHP artık kan kardeşliğinden öte patron-çalışan ilişkisine dönmüştür. Patron HDP'dir. Dikkat edin söylemi HDP belirliyor, CHP tekrar ediyor." şeklinde konuştu.

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İzmir'deki mitingin bunun tescili anlamında kıymetli bir miting olduğunu ifade eden Turan, "Zaten bildiğimiz, söylediğimiz meselenin fotoğrafı, İzmir'de bir daha gözükmüş oldu. Geçen hafta da Muharrem İnce'nin ifadelerinde gözükmüş oldu." ifadelerini kullandı.

"HDP barajı geçince CHP'li yönetici pilav dağıttı"

Seçim bölgesi Çanakkale'de, HDP barajı geçtiği için CHP yöneticisinin pilav dağıttığını anlatan Turan, "İstediği kadar Saadet Partisi ve İYİ Parti'ye yakınmış gibi yapsınlar, bunların genetik olarak hali, pürmelali HDP'den farklı değil. Göreceksiniz, getirdiğimiz kanun teklifine de yarın başladığımızda HDP ne derse CHP de onu söyleyecek, farklı bir şey söylemeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

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