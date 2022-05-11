CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, FETÖ'cülerle çektirdiği fotoğrafları önce inkâr etti, sonra da 2013 yılına ait olduğunu ve programda AK Parti milletvekillerinin de bulunduğunu öne sürdü.

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, AK Partili hiçbir milletvekili olmadığı ve fonundaki tarihin Özkoç’u yalanladığı fotoğrafları TBMM'de gösterdi.

Fotoğrafları göstermesi üzerine Akbaşoğlu’na hakaret eden Özkoç’a sözleri TBMM kürsüsünden iade edildi.

"ŞEREFSİZ OLAN YALAN SÖYLEYENDİR"

CHP ve HDP sıralarından tepki gösterilen Akbaşoğlu, “Büyük bir telaş içerisindesiniz. Şeref ve haysiyet yoksunu olan, şerefsiz ve haysiyetsiz olan ancak ve ancak yalan söyleyendir. Aynen. Bak, o yalan ve algı yönetimini ortaya koyan bizzat sensin. Yalan, haysiyetsiz ve şerefsiz olan yalan söyleyendir." ifadelerini kullandı.

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"FOTOĞRAF 2013'TEN SONRA İŞTE İSPATI"

"Hani burada bizim Grup Başkanvekillerimiz, asla ve kata yok." diyen Akbaşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"8-9 Nisan 2014 tarihinde Engin Özkoç bütün FETÖ'cü liderlerle beraber fotoğraf veriyor. 2013'ten önce değil, 17-25 Aralık 2013'ten sonra. Önceki fotoğraflara atıf yapmayın. Haysiyetsiz ve şerefsiz olan ancak sensin. Sen yalan söylüyorsun. İşte, ispatı burada, ispatı burada, ispatı burada. Sen ispatlamazsan yalancısın, haysiyetsiz ve şerefsizsin. Söylediğini aynen iade ediyorum."

OYNAT 01:30 Akbaşoğlu kürsüye CHP'li Özkoç'un FETÖ'cülerle fotoğrafı ile çıktı: Yalan söylüyorsun ispatı burada AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un 2014 yılında ABD'de FETÖ mensuplarıyla çekilmiş fotoğrafları ile TBMM kürsüsüne çıktı. Özkoç'un 2013 yılında çekildiğini iddia ettiği fotoğrafı gösteren Akbaşoğlu, 'Sen yalan söylüyorsun. İşte, ispatı burada. Sen ispatlamazsan yalancısın, haysiyetsiz ve şerefsizsin.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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