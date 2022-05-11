Gündem Akbaşoğlu kürsüye CHPli Özkoçun FETÖcülerle fotoğrafı ile çıktı Yalan söylüyorsun ispatı burada
POLİTİKA

Akbaşoğlu kürsüye CHP'li Özkoç'un FETÖ'cülerle fotoğrafı ile çıktı: Yalan söylüyorsun ispatı burada

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un 2014 yılında ABD’de FETÖ mensuplarıyla çekilmiş fotoğrafları ile TBMM kürsüsüne çıktı. Özkoç'un 2013 yılında çekildiğini iddia ettiği fotoğrafı gösteren Akbaşoğlu, "Sen yalan söylüyorsun. İşte, ispatı burada. Sen ispatlamazsan yalancısın, haysiyetsiz ve şerefsizsin." ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu kürsüye CHPli Engin Özkoçun FETÖcülerle fotoğrafı ile çıktı: Yalan söylüyorsun ispatı burada​
​AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, FETÖ'cülerle çektirdiği fotoğrafları önce inkâr etti, sonra da 2013 yılına ait olduğunu ve programda AK Parti milletvekillerinin de bulunduğunu öne sürdü.

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, AK Partili hiçbir milletvekili olmadığı ve fonundaki tarihin Özkoç’u yalanladığı fotoğrafları TBMM'de gösterdi.

Fotoğrafları göstermesi üzerine Akbaşoğlu’na hakaret eden Özkoç’a sözleri TBMM kürsüsünden iade edildi.

"ŞEREFSİZ OLAN YALAN SÖYLEYENDİR"

CHP ve HDP sıralarından tepki gösterilen Akbaşoğlu, “Büyük bir telaş içerisindesiniz. Şeref ve haysiyet yoksunu olan, şerefsiz ve haysiyetsiz olan ancak ve ancak yalan söyleyendir. Aynen. Bak, o yalan ve algı yönetimini ortaya koyan bizzat sensin. Yalan, haysiyetsiz ve şerefsiz olan yalan söyleyendir." ifadelerini kullandı.

"FOTOĞRAF 2013'TEN SONRA İŞTE İSPATI"

"Hani burada bizim Grup Başkanvekillerimiz, asla ve kata yok." diyen Akbaşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"8-9 Nisan 2014 tarihinde Engin Özkoç bütün FETÖ'cü liderlerle beraber fotoğraf veriyor. 2013'ten önce değil, 17-25 Aralık 2013'ten sonra. Önceki fotoğraflara atıf yapmayın. Haysiyetsiz ve şerefsiz olan ancak sensin. Sen yalan söylüyorsun. İşte, ispatı burada, ispatı burada, ispatı burada. Sen ispatlamazsan yalancısın, haysiyetsiz ve şerefsizsin. Söylediğini aynen iade ediyorum."

Akbaşoğlu kürsüye CHP'li Özkoç'un FETÖ'cülerle fotoğrafı ile çıktı: Yalan söylüyorsun ispatı burada
OYNAT 01:30
Akbaşoğlu kürsüye CHP'li Özkoç'un FETÖ'cülerle fotoğrafı ile çıktı: Yalan söylüyorsun ispatı burada
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un 2014 yılında ABD'de FETÖ mensuplarıyla çekilmiş fotoğrafları ile TBMM kürsüsüne çıktı. Özkoç'un 2013 yılında çekildiğini iddia ettiği fotoğrafı gösteren Akbaşoğlu, 'Sen yalan söylüyorsun. İşte, ispatı burada. Sen ispatlamazsan yalancısın, haysiyetsiz ve şerefsizsin.' ifadelerini kullandı.

CHP'li Özgür Özel'in tehdidine AK Parti'den sert tepki: Ant olsun gerekli cevap mutlaka verilecek
GÜNDEM
CHP'li Özgür Özel'in tehdidine AK Parti'den sert tepki: Ant olsun gerekli cevap mutlaka verilecek

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: CHP hala FETÖ'nün borazanlığını yapıyor
GÜNDEM
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: CHP hala FETÖ'nün borazanlığını yapıyor
Zam oranı yüzde 40ı aşacak

'Zam oranı yüzde 40'ı aşacak'

​SGK uzmanı işe başlama tarihine göre yeni maaşları duyurdu.
Bir polis şehit oldu

Bir polis şehit oldu

​Sultanbeyli'de TIR motosikletli yunus ekibine çarptı.
ABD basını yazdı: Biden yönetiminden Kongreye Türkiyeye silah satışı konusunda ön bilgilendirme

Bu pazar seçim olsa hangi parti kazanır?

Şölen havasında gençlik festivali

Şölen havasında gençlik festivali

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi unutulmayacak bir 19 Mayıs yaşatacak.

​Mağazanın tavanı çöktü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.