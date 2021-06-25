AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'Katar' tepkisi: Yalancıdan devlet adamı olmaz

Muhalif medya, asılsız ve algıya yönelik haberlerine bugün bir yenisini daha ekledi. Sözcü gazetesi, milyonlarca gencin YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sınavına saatler kala, "Katarlı gençlere Türkiye’de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi" yalanı servis etti.

Söz konusu haber kısa sürede diğer medya grupları tarafından ve sosyal medyadan yayıldı.

İddialara konu olan askeri protokolün 2 Mart 2021'de, Katar ile Türkiye arasında askeri personel ve öğrencileri kapsayacak şekilde imzalanmıştı.

Günümüzde YÖK mevzuatına göre ise yabancı öğrencilerin Türkiye'ye eğitim alabilmesi için hala sınav şartı aranıyor.

Kılıçdaroğlu da yalana alet oldu

'Katar' yalanına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla destek verdi.

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Hükümeti hedef alan Kılıçdaroğlu, "Bizim çocuklar o okullara girebilmek için bütün gençliklerini heba ediyorlar" dedi.

CHP liderinin yalana alet olduğu paylaşıma AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'na kendi sözüyle yanıt: "Sizden devlet adamı olmaz"

Akbaşoğlu paylaşımında, "Yalan haber, yalan siyaset... Birbirinizi besliyorsunuz... Al gülüm ver gülüm... Ne demiştiniz Sayın Kılıçdaroğlu; 'Yalancıdan devlet adamı olmaz.' Doğru! Sizden devlet adamı olmaz! Olamaz!" ifadelerini kullandı.

Yalan haber, yalan siyaset...

Birbirinizi besliyorsunuz...

Al gülüm ver gülüm...



Ne demiştiniz Sn @kilicdarogluk “yalancıdan devlet adamı olmaz.”

Doğru!



Sizden devlet adamı olmaz!

OLAMAZ! https://t.co/egSqiIdaEe REKLAM June 25, 2021

GÜNDEM Sözcü'den YKS öncesi algı operasyonu: Katar'la imzalanan askeri protokolü 'sınavsız üniversite' yalanıyla servis etti

GÜNDEM Sözcü'nün önerge yalanı