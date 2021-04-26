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POLİTİKA

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den 'Halk Ekmek büfesi' açıklaması: İBB ucuz siyaset peşinde kameralara oynuyor

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP'li İBB yönetiminin Halk Ekmek büfeleri üzerinden yürüttüğü propagandaya sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Kabaktepe, İBB Meclisi'nde oybirliğiyle alınan karar gereği; Halk Ekmek büfeleri için ilçe belediyesinden görüş alınması gerektiğini vurgulayarak, "İBB gecekondu gibi büfe yerleştiriyor. Zabıta gelince de "Engelleniyoruz!" diye veryansın edip kameralara oynuyor." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepeden Halk Ekmek büfesi açıklaması: İBB ucuz siyaset peşinde kameralara oynuyor
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı ekipler, Ümraniye ve Üsküdar'da çeşitli noktalara Halk Ekmek büfeleri kurmak istedi.

İlçe belediyelerinden herhangi bir izin almadan yerleştirildiği ifade edilen büfelerin kaldırılması için zabıta ekipleri devreye girdi.

Kabaktepe: İBB ucuz siyaset peşinde kameralara oynuyor

"İBB’nin yeni Halk Ekmek büfesi kurma çalışması Üsküdar’dan sonra Ümraniye’de de engellendi." iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP'li İBB yönetiminin ucuz siyaset peşinde olduğunu vurguladı.

Kabaktepe, İBB Meclisi'nde oybirliğiyle alınan karar gereği; Halk Ekmek büfeleri için ilçe belediyesinden görüş alınması gerektiğini vurgulayarak, "İBB gecekondu gibi büfe yerleştiriyor. Zabıta gelince de "Engelleniyoruz!" diye veryansın edip kameralara oynuyor." ifadelerini kullandı ve söz konusu kararın görüntüsünü paylaştı.

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