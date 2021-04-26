AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den 'Halk Ekmek büfesi' açıklaması: İBB ucuz siyaset peşinde kameralara oynuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı ekipler, Ümraniye ve Üsküdar'da çeşitli noktalara Halk Ekmek büfeleri kurmak istedi.

İlçe belediyelerinden herhangi bir izin almadan yerleştirildiği ifade edilen büfelerin kaldırılması için zabıta ekipleri devreye girdi.

Kabaktepe: İBB ucuz siyaset peşinde kameralara oynuyor

"İBB’nin yeni Halk Ekmek büfesi kurma çalışması Üsküdar’dan sonra Ümraniye’de de engellendi." iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP'li İBB yönetiminin ucuz siyaset peşinde olduğunu vurguladı.

Kabaktepe, İBB Meclisi'nde oybirliğiyle alınan karar gereği; Halk Ekmek büfeleri için ilçe belediyesinden görüş alınması gerektiğini vurgulayarak, "İBB gecekondu gibi büfe yerleştiriyor. Zabıta gelince de "Engelleniyoruz!" diye veryansın edip kameralara oynuyor." ifadelerini kullandı ve söz konusu kararın görüntüsünü paylaştı.

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İBB yine ucuz siyaset peşinde!



İBB Meclisi'nde oybirliğiyle alınan karar gereği; Halk Ekmek büfeleri için ilçe belediyesinden görüş alması gereken İBB, gecekondu gibi büfe yerleştiriyor. Zabıta gelince de "Engelleniyoruz!" diye veryansın edip kameralara oynuyor.



Karar ortada👇🏻 pic.twitter.com/F8sQvohiv8 — Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) April 26, 2021

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