AK Parti Milletvekili Hamza Dağ'dan "Kürşat Ayvatoğlu" açıklaması: Özel kalem müdürüm değil

Ankara'da lüks bir araçta uyuşturucu madde alınırken görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında bir şahsın araç içerisinde uyuşturucu-uyarıcı madde kullanırken çekilmiş görüntülerinin paylaşılması üzerine; olayı gerçekleştirdiği tespit edilen H.K.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, hakkında adli tahkikat başlatılmıştır. "

Gözaltına alınan Ayvatoğlu'nun AK Parti İzmir Milletvekili, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ'ın özel kalemi olduğu iddia edilmişti.

"GENEL MERKEZ BÜRO PERSONELİ"

İddialara ilişkin Hamza Dağ bir açıklama yaptı. Twitter hesabından yaptığı açıklamada Dağ, şunları kaydetti:

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"Sosyal medyada görüntüleri yayınlanan Kürşat Ayvatoğlu danışmanım veya özel kalem müdürüm değildir. Yaklaşık 1 yıldır genel merkez büro personeli olarak çalışan kişinin dün akşam iş akdi fesh edilmiştir. Şahıs hakkında gözaltı işlemi yapılmıştır. Yasal sürecin takipçisi olacağız."

"EN HASSAS OLDUĞUMUZ KONULARDAN BİRİ"

Uyuşturucu kullanımına yönelik bir paylaşım da yapan Dağ, şunları söyledi:

"Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele en hassas olduğumuz konulardan biridir. Bu konudaki mücadeleyi siyasi ayrım gözetmeksizin hepimiz birlikte yapmalıyız. Tüm gençlerimizi bu illetten kurtarmaya var gücümüzle çalışmaya devam etmeliyiz.

Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele en hassas olduğumuz konulardan biridir. Bu konudaki mücadeleyi siyasi ayrım gözetmeksizin hepimiz birlikte yapmalıyız.



Tüm gençlerimizi bu illetten kurtarmaya var gücümüzle çalışmaya devam etmeliyiz. — HAMZA DAĞ (@avhamzadag) March 26, 2021

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