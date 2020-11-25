AK Parti Milletvekili Zehra Ban, NATO komisyonlarının başkan yardımcılığına seçildi

AK Parti MKYK Üyesi ve Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, NATO Parlementer Assamblesi Ekonomi ve Güvenlik Komisyonu Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

Tüm ülkelerin oy birliği ile seçildi

NATO üyesi tüm ülkelerin oy birliği ile Başkan Yardımcılığına getirilen Ban, 2018 yılı Ocak ayından itibaren ekonomi ve güvenlik komisyonunda görev alıyordu.

#NATO Parlamenter Asamblesi Ekonomi ve Güvenlik Komisyonu Başkan yardımcılığı görevine seçilmemden dolayı @natopa_TR Delegasyonuna ve #NATOPA üyelerine yürekten teşekkür ediyorum. Allah hayırlara vesile kılsın. pic.twitter.com/bARntDTQdX — Zehra Taşkesenlioğlu Ban 🇹🇷 (@ZTaskesenlioglu) November 25, 2020

İnternet üzerinden yapılan oylamada Fransız senatör Philippe Folliot başkan seçildi. Komisyon, NATO üyelerinin ekonomi alanında ortak bir görüş oluşturma, güvelik alanında yapılan çalışmaların ekonomik boyutunu ele alacak.

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