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Gündem AK Parti Milletvekili Zehra Ban, NATO komisyonlarının başkan yardımcılığına seçildi
POLİTİKA

AK Parti Milletvekili Zehra Ban, NATO komisyonlarının başkan yardımcılığına seçildi

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, NATO üyesi tüm ülkelerin oy birliği ile NATO Parlamenter Asamblesi Ekonomi ve Güvenlik Komisyonu Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

Haber Merkezi İHA
AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban
AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban

AK Parti MKYK Üyesi ve Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, NATO Parlementer Assamblesi Ekonomi ve Güvenlik Komisyonu Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

Tüm ülkelerin oy birliği ile seçildi

NATO üyesi tüm ülkelerin oy birliği ile Başkan Yardımcılığına getirilen Ban, 2018 yılı Ocak ayından itibaren ekonomi ve güvenlik komisyonunda görev alıyordu.

İnternet üzerinden yapılan oylamada Fransız senatör Philippe Folliot başkan seçildi. Komisyon, NATO üyelerinin ekonomi alanında ortak bir görüş oluşturma, güvelik alanında yapılan çalışmaların ekonomik boyutunu ele alacak.

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