Gündem AK Parti muhalefetin 2021 icraatlarını tek videoda topladı Eee muhalefet bu durur mu?
POLİTİKA

AK Parti muhalefetin '2021 icraatlarını' tek videoda topladı: Eee muhalefet bu durur mu?

AK Parti, Twitter hesabından 2021 yılı içerisinde hayata geçirilen projelerin yer aldığı bir video paylaştı. Sosyal medyanın gündemine oturan video, vatandaşlar tarafından on binlerce kez paylaşıldı. Videonun ardından AK Parti Gençlik Kolları da muhalefetin icraatlarının yer aldığı bir başka paylaşım yaptı. "Eee... Muhalefet bu, durur mu?" notunun düşüldüğü videoda, muhalefet partisi temsilcileri ve ortaklarının 2021'e damga vuran skandalları yer aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti muhalefetin 2021 icraatlarını tek videoda topladı: Eee muhalefet bu durur mu?
AK Parti tarafından paylaşılan videoda 'muhalefetin 2021 yılı icraatları' yer aldı.

AK Parti, 2021 yılı içinde hayata geçirdiği hizmetleri hazırlanan video kliple özetledi. AK Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son bir yılda gerçekleştirdiğimiz icraatlar ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Durmak yok, yola devam." ifadeleri kullanıldı.

AK Parti son bir yılda gerçekleştirdiği icraatları paylaştı: Durmak yok yola devam
OYNAT 06:10
AK Parti son bir yılda gerçekleştirdiği icraatları paylaştı: Durmak yok yola devam
AK Parti, 2021 yılı içinde hayata geçirdiği hizmetleri hazırlanan video kliple özetledi.

AK Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Son bir yılda gerçekleştirdiğimiz icraatlar ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Durmak yok, yola devam.' ifadeleri kullanıldı.

"EEE... MUHALEFET BU DURUR MU?"

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran video sonrası, AK Parti Gençlik Kolları da muhalefet partilerinin icraatları için bir paylaşım yaptı.

"Eee... Muhalefet bu, durur mu?" notunun düşüldüğü videoda, muhalefet partisi temsilcileri ve ortaklarının 2021'e damga vuran skandalları yer aldı.

AK Parti muhalefetin '2021 icraatlarını' tek videoda topladı: Eee muhalefet bu durur mu?
OYNAT 04:47
AK Parti muhalefetin '2021 icraatlarını' tek videoda topladı: Eee muhalefet bu durur mu?
AK Parti, Twitter hesabından 2021 yılı içerisinde hayata geçirilen projelerin yer aldığı bir video paylaştı. Sosyal medyanın gündemine oturan video, vatandaşlar tarafından on binlerce kez paylaşıldı.

Videonun ardından AK Parti Gençlik Kolları da muhalefetin icraatlarının yer aldığı bir başka paylaşım yaptı. 'Eee... Muhalefet bu, durur mu?' notunun düşüldüğü videoda, muhalefet partisi temsilcileri ve ortaklarının 2021'e damga vuran skandalları yer aldı.

Sosyal medyanın gündeminde

Sosyal medyanın gündeminde

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'Bizi izlemeye
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AK Parti muhalefetin 2021 icraatlarını tek videoda topladı: Eee muhalefet bu durur mu?

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