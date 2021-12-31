AK Parti muhalefetin '2021 icraatlarını' tek videoda topladı: Eee muhalefet bu durur mu? AK Parti, Twitter hesabından 2021 yılı içerisinde hayata geçirilen projelerin yer aldığı bir video paylaştı. Sosyal medyanın gündemine oturan video, vatandaşlar tarafından on binlerce kez paylaşıldı. Videonun ardından AK Parti Gençlik Kolları da muhalefetin icraatlarının yer aldığı bir başka paylaşım yaptı. "Eee... Muhalefet bu, durur mu?" notunun düşüldüğü videoda, muhalefet partisi temsilcileri ve ortaklarının 2021'e damga vuran skandalları yer aldı.

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