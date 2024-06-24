Gündem

AK Parti MYK yoğun gündemle bugün toplanıyor: İşte masadaki konular

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yoğun gündemle toplanıyor. Kritik toplantıda başıboş sokak köpeklerine ilişkin düzenleme ve ekonomideki son durum gündemde olacak. AK Parti'nin 1-2 Temmuz'da belediye başkanlarıyla yapacağı kampın hazırlıkları da MYK'da konuşulacak konular arasında.

09:35 - 24/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Başıboş sokak köpeklerine ilişkin düzenleme ve ekonomideki son durum gündemde olacak. AK Parti'nin 1-2 Temmuz'da belediye başkanlarıyla yapacağı kampın hazırlıkları da MYK'da ele alınacak.


AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, yoğun gündemle toplanıyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda, başıboş sokak köpeklerine ilişkin düzenlemeye son hali verilecek. Düzenleme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından Meclis'e sevk edilecek.


AK Parti MYK'nın gündemindeki bir diğer başlık ekonomi olacak. Enflasyondaki düşüş eğilimi ile başlayan yeni dönemin yol haritası görüşülecek. Enflasyonla mücadelede atılacak yeni adımlar değerlendirilecek.


31 Mart Yerel Seçim sonuçları, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında bir kez daha mercek altına alınacak. Parti teşkilatındaki son durum istişare edilecek. Yaz döneminde sahada yürütülecek çalışmalar görüşülecek.


AK Parti 2. kez kampa giriyor

Toplantıda, AK Parti'nin bu yılki 2'nci kamp programının hazırlıkları da ele alınacak. AK Parti'nin 2'nci istişare ve değerlendirme kampı, 1-2 Temmuz'da Kızılcahamam'da belediye başkanlarıyla yapılacak.


AK Parti'nin ilk kamp programı, 31 Mayıs - 2 Haziran arasında milletvekillerinin katılımıyla yine Kızılcahamam'da yapılmıştı.



DEM Parti'nin yangın provokasyonuna AK Parti'den cevap: Açıklamalar tamamen asılsız

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasında yangın çıkmış ve 14 kişi hayatını kaybetmişti. Yangın felaketine ilişkin AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığından açıklama yapıldı. Devletin ilgili kurumlarının gelen ihbar sonrasında kısa sürede olay yerine ulaştığı belirtilen açıklamada DEM Parti'nin açıklamaları da yalanlandı. DEM Parti'nin sosyal medyada algı ve provokatif paylaşımlar dışında bir katkı sağlamadığı belirtilen açıklamada, "Ne yazık ki, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı başta olmak üzere partilerinin belediye başkanları saat 02.30 sularında yangın kontrol altına alındıktan sonra olay yerinde görülmüştür." denildi.


#AK Parti
#MYK
#Recep Tayyip Erdoğan
37 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emekli maaşı temmuz zammı için nefesler tutuldu: SGK-Bağkur emeklisi zam oranları ne kadar olacak?