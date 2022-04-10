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Gündem AK Parti önerge verecek Ankarada ulaşım zammı öğrenciler için geri çekilsin
ANKARA

AK Parti önerge verecek: Ankara'da ulaşım zammı öğrenciler için geri çekilsin

Ankara Büyükşehir AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, başkentte ulaşım ücretlerine yapılan zammın, öğrencileri kapsayacak şekilde geri çekilmesi için Belediye Meclisine önerge vereceklerini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
AK Parti önerge verecek: Ankarada ulaşım zammı öğrenciler için geri çekilsin
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Ankara Büyükşehir AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'daki öğrencilere ulaşımla ilgili destek vermek, bütçelerine katkı sağlamak istediklerini belirtti.

  • Köse, 90 lira olan aylık kart ücretinin 60 liraya düşürülmesinin teklif edileceğini ifade etti.

"ŞİMDİDEN HAYIRLI OLSUN"

Köse, yaptığı paylaşımda "Yüzde 50'lik zammı geri çekip, öğrenci EGO abonman aylık kart ücreti 90 lira değil de 60 lira olsun diye Büyükşehir Belediye Meclisine önerge vereceğiz. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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