AK Parti Sözcüsü Çelik: Şam'da yeniden elçilik açılması büyük mücadeleye atılmış güçlü bir imza

Ömer Çelik, Şam'da Büyükelçilik açıkması sonrası 'Yeni dönemde de Suriye halkının yanındayız' mesajı verdi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nin 12 yıl aradan sonra faaliyete başlamasına ilişkin paylaşım yaptı. Bayrağın göndere çekilmesinin 'büyük bir mücadeleye atılmış güçlü bir imza' olduğunu vurgulayan Çelik, "Suriye halkına bu yeni dönemde de yanlarında olmaya devam edeceğimizi tarihi bir olayla daha ifade etmiş olduk." dedi.
Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nde Türk bayrağı göndere çekilerek 12 yıl aradan sonra elçilik faaliyetleri yeniden başladı.
"Şam'da yeniden elçilik açılması büyük mücadeleye atılmış güçlü bir imza"
"Şam'da yeniden elçilik açılması büyük mücadeleye atılmış güçlü bir imza"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Şam'da elçilik faaliyetlerin yeniden başlamasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"Şam Büyükelçiliğimizde şanlı bayrağımızın 12 yıl aradan sonra göndere çekilmesi ve elçilik faaliyetlerimizin yeniden başlaması, büyük bir mücadeleye atılmış güçlü bir imzadır."
diyen Çelik,
"Katliam şebekelerinden kurtardığımız Suriyeli kardeşlerimizin sürekli yanında olduğumuz gibi, Suriye halkının özgür ve onurlu geleceğine yürümesinde de en büyük dostu ve destekçisi Türkiye olacaktır."
ifadelerini kullandı.
"Suriye halkının yeni dönemde de yanlarında olacağız"
"Suriye halkının yeni dönemde de yanlarında olacağız"
"Cumhurbaşkanımızın bölge politikalarına ve uluslararası siyasete dönük eşsiz tecrübesi ve dirayeti ile bu zorlu yolculuğun her anında tarihin doğru tarafında durduk."
vurgusu yapan Çelik,
"Suriye halkına bu yeni dönemde de yanlarında olmaya devam edeceğimizi tarihi bir olayla daha ifade etmiş olduk."
dedi.
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