Özgürlüğüne kavuşan Suriye'de coşkulu kutlamalar devam ediyor

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından, başkent Şam'da kılınan ilk cuma namazı sonrasında yüzlerce kişi bir araya gelerek kutlama yaptı. Şam, Halep, Lazkiye, Dera, Hama illeri başta olmak üzere çoğu kentte meydanları dolduran halk, coşkulu kutlamalara katıldı. Gündüz başlayan kutlamalar akşam saatlerinde de devam etti.

1 /28 Şam, Halep, Lazkiye, Dera, İdlib, Hama, Humus, Deyrizor, Tartus ve Suveyda başta olmak üzere tüm illerde, rejimin devrilmesinin ardından kılınan ilk cuma namazı sonrası milyonlarca kişi kent meydanlarında bir araya geldi.

2 /28 Her yaştan ve etnik gruptan kişilerin katıldığı kutlamalarda halkın sevinci ve mutluluğu kameralara yansıdı.

3 /28 Kentlerin büyük meydanlarını dolduran halk, ellerinde "Suriye devrimi bayraklarıyla" yürüdü, ülkenin özgürlüğü için ve "yeni Suriye" için temenniler içeren sloganlar attı.

Halk, coşkulu kutlamalarda devrim şarkıları da söyledi.

4 /28 Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şera (Ebu Muhammed el-Culani), Baas rejiminin devrilmesinden dolayı halkı tebrik ederek, kutlamalar için Suriyelileri meydanlara çağırmıştı.

5 /28 Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, ülkelerindeki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesinin ardından sevinç gösterisinde bulunmaya devam etti. Kutlamalar, havadan da görüntülendi.

6 /28 İşte başkent Şam'daki kutlamalar:

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