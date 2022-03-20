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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten hastanedeki darp iddialarına ilişkin paylaşım: 'Provokatif gündemleri reddediyoruz'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Muğla'da bir hastanede, uzman çavuş ile doktor arasında yaşandığı iddia edilen darp olayına yönelik sosyal medyada yer alan paylaşımlara ilişkin, "Münferit hadiseler üzerinden, ülkemizin övünç kaynağı olan güvenlik teşkilatlarımızı, sağlık çalışanlarımızı ve tıp fakültelerimizi yıpratmaya dönük provokatif gündemleri reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
AK Parti Sözcüsü Çelikten hastanedeki darp iddialarına ilişkin paylaşım: Provokatif gündemleri reddediyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık ve güvenlik teşkilatının Türkiye'nin göz bebeği olduğunun altını çizdi.

Güvenlik teşkilatının Türkiye'yi korumak için büyük fedakarlık ve cesaretle mücadele ettiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanlarımızın içinden geçtiğimiz zorlu salgın koşullarındaki üstün gayretlerine şükran borçluyuz. Sağlık teşkilatımız da güvenlik güçlerimiz de vatansever bir mücadele veriyor. Sağlık teşkilatımızı ve güvenlik güçlerimizi polemik konusu yapanlar yakışıksız bir davranış sergiliyorlar. Münferit hadiseler üzerinden, ülkemizin övünç kaynağı olan güvenlik teşkilatlarımızı, sağlık çalışanlarımızı ve tıp fakültelerimizi yıpratmaya dönük provokatif gündemleri, bu kurumlarımızın kıymetli mensuplarını incitecek nitelikte paylaşımları reddediyoruz. Münferit hadiselerde suç ve cezanın şahsiliği ilkesi esastır."

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