AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sözlerine tepki geldi.

'İFTİRA KAMPANYASI'

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün Sn Cumhurbaşkanımız ve ailesiyle ilgili yaptığı açıklamaları şiddetle kınıyoruz. Kılıçdaroğlu’nun beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır. Kılıçdaroğlu, şimdiye kadar bir sürü temelsiz iddia ortaya atıp belge bilgi açıklayacağım dedi. Ancak açıklamaları hiçbir siyasi netice doğurmadı. Tüm bu açıklamalar çevre kirliliğinden başka bir şey üretmemiştir." diyerek tepki gösterdi.