AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mescid-i Aksa'ya saldırıları şiddetle kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mescid-i Aksa’daki saldırılara yönelik sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail güvenlik güçlerinin bu sabah Mescid-i Aksa'da Müslümanlara müdahalesi kabul edilemez. Biri çocuk yedi Filistinlinin ölmesine yol açan bu eylemleri şiddetle kınıyoruz" dedi.
"Mescid-i Aksa’nın statüsüne ve maneviyatına dönük saldırılar ve tehditler hiçbir şekilde kabul edilemez. Uluslararası toplumu Mescidi Aksa konusunda sorumluluğunu yerine getirmeye çağırıyoruz" diyen Çelik sözlerini şöyle sürdürdü:
- "Hadiselerde hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Yüce Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
- Cumhurbaşkanımızın sık sık vurguladığı gibi kalıcı barış ve istikrarı desteklemeye devam edeceğiz. İki devletli çözümü, barış ve istikrarı tehdit eden her türlü şiddete karşıyız."