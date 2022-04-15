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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mescid-i Aksa'ya saldırıları şiddetle kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail güvenlik güçlerinin bu sabah Mescid-i Aksa'da Müslümanlara müdahalesi kabul edilemez. Biri çocuk yedi Filistinlinin ölmesine yol açan bu eylemleri şiddetle kınıyoruz" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mescid-i Aksaya saldırıları şiddetle kınıyoruz
Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mescid-i Aksa’daki saldırılara yönelik sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail güvenlik güçlerinin bu sabah Mescid-i Aksa'da Müslümanlara müdahalesi kabul edilemez. Biri çocuk yedi Filistinlinin ölmesine yol açan bu eylemleri şiddetle kınıyoruz" dedi.

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"Mescid-i Aksa’nın statüsüne ve maneviyatına dönük saldırılar ve tehditler hiçbir şekilde kabul edilemez. Uluslararası toplumu Mescidi Aksa konusunda sorumluluğunu yerine getirmeye çağırıyoruz" diyen Çelik sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Hadiselerde hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Yüce Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
  • Cumhurbaşkanımızın sık sık vurguladığı gibi kalıcı barış ve istikrarı desteklemeye devam edeceğiz. İki devletli çözümü, barış ve istikrarı tehdit eden her türlü şiddete karşıyız."

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