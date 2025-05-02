AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'terörsüz Türkiye' açıklaması: Her aşamayı titizlikle takip ediyoruz

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemizde 'iç cephe'nin güçlendirilmesi çağrısı, giderek istikrarsızlaşan dünyada ülkemizin değerlerinin ve kazanımlarının korunması ve ileriye taşınması iradesidir. Bunun yakın bölgemizdeki yansıması ise bölge halkları ve devletleri arasında 'kardeşlik cephesi'nin güncellenerek inşa edilmesidir. Emperyalist paylaşım savaşları ile 'dünyayı cehenneme çevirmeye çalışanlar'a karşı, insanlığın ve tüm kardeş halkların hakkının ve hukukunun korunmasıdır bu. 'Terörsüz Türkiye' hedefi tüm boyutlarıyla bu gelişmelerin siyasi çatısıdır.

'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşılması, ülkemizin her türlü siyasi kaos projesine karşı bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlayacağı gibi, yakın coğrafyamız için de ilham kaynağı olacaktır. Yakın coğrafyamızda birtakım güçlerin terör örgütlerini kullanarak 'vekalet savaşları' üretmelerinin engellenmesi için imkan doğacaktır.