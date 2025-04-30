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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya dönüşü çok net mesaj: Terörsüz Türkiye bir al-ver süreci değil bir kardeşlik iklimidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya dönüşü çok net mesaj: Terörsüz Türkiye bir al-ver süreci değil bir kardeşlik iklimidir

Zeynep Karçığa
Zeynep Karçığa
16:0030/04/2025, Çarşamba
G: 30/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İtalya'nın başkenti Roma'daki temaslarını tamamlayarak Ankara'ya dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. 'Türkiye PKK terörü konusunda sona geldi mi?' sorusuna Erdoğan, "Türkiye’de tefrikaya artık yer olmadığını dost-düşman görecek, milletimizin toplu vuran sinesini hiçbir topun sindiremeyeceğini anlayacaklardır. Daha önce de söyledim: Terörsüz Türkiye, bir al-ver süreci değil, bir kardeşlik iklimidir. Milletimizin onlarca yıllık özlemidir" cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin davetiyle Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi’ne katılmak üzere gittiği İtalya’nın başkenti Roma’dan döndü.


Dönüşte Yeni Şafak Yazarı İbrahim Karagül'ün de aralarında olduğu gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


Erdoğan açıklamalarına şu şekilde devam etti;
Sayın Cumhurbaşkanım Terörsüz Türkiye konusunda önemli süreçten geçiliyor. Önümüzdeki günlerde terör örgütü PKK'nın kendini feshedeceği ve silahları bırakacağı yönünde açıklama yapması bekleniyor. Bu yönde haberler var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Artık Türkiye PKK terörü konusunda sona geldi mi?

Bu konuda istihbarat teşkilatımız çalışmalarını devam ettiriyor. Bildiğiniz gibi Sırrı Süreyya Önder DEM heyetinin içerisindeydi. Allah şifalar versin.


Bu işi, biliyorsunuz, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımız yürütüyor ve İbrahim Kalın Bey bu konuda çalışmalara öncülük yapıyor. Hedefimiz Türkiye’nin birliğini, bütünlüğünü, kardeşliğini dinamitlemeye çalışan terör belasından artık tamamen kurtulmak ve geleceğe yürümektir.


Biz, terörle mücadelede önemli başarılar elde ettik. Demokratikleşme konusunda, en ileri adımları attık. Terörün artık tamamen ortadan kaldırılması ve yeni bir dönemin kapılarının açılması için de Cumhur İttifakı olarak güçlü, kararlı bir irade ortaya koyduk. Artık terör örgütü de çıkmaz yola girdiğini anlamalı ve kendilerine yapılan çağrının gereğini yerine getirmelidir. Bu süreçteki en büyük motivasyonumuz evlatlarımıza terörsüz bir Türkiye, terörsüz bir ülke bırakmak.


Biz motivasyonumuzu koruyoruz. Sivil siyasetin güçlendiği, huzurun kökleştiği, kaynaklarımızın geleceğe, teknolojiye, kalkınmaya ayrılacağı bir Türkiye için çalışıyoruz.


Türkiye’de tefrikaya artık yer olmadığını dost-düşman görecek, milletimizin toplu vuran sinesini hiçbir topun sindiremeyeceğini anlayacaklardır. Daha önce de söyledim: Terörsüz Türkiye, bir al-ver süreci değil, bir kardeşlik iklimidir. Milletimizin onlarca yıllık özlemidir.


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