Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roma’da Türkiye-İtalya İş Forumu'nda konuştu. "Ticaret hacmimiz 2024 yılında neredeyse ikiye katlanarak 32 milyar doları aştı" diyen Erdoğan, " Türk firmaları nasıl İtalya’yı Avrupa pazarına açılan bir kapı olarak görüyorsa biz isteriz ki İtalyan firmaları da Türkiye’yi Asya’ya Orta Doğu‘ya ve Afrika’ya açılan bir kapı olarak değerlendirsinler. Bugünkü zirvede sayın Meloni ile birlikte yeni ticaret hacmi hedefimizi 40 milyar dolar olarak tespit ettik" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ticaret ve yatırım ilişkilerimizin daha yüksek seviyelere ulaşması amacıyla firmalarımızı desteklemeye devam edeceğiz. İş dünyamızın bu noktada elini taşın altına koyması lazım" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir otelde, Ticaret Bakanlığı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), İtalya Dışişleri Bakanlığı ve İtalyan Ticaret Ajansı tarafından düzenlenen Türkiye-İtalya İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye nazik misafirperverliği için teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, birincisini 2008'de Türkiye'de icra ettikleri hükümetlerarası zirve mekanizmasının aradan geçen sürede ülkeler arasındaki çok boyutlu siyasi ilişkilerin yanı sıra ekonomide de önemli ilerleme kaydedilmesine katkı sağladığını belirtti.
İş insanlarının girişimlerinin bu başarıda büyük rolü olduğunu vurgulayan Erdoğan, gelecek dönemde bu ortaklığın daha ileri seviyelere taşınacağına gönülden inandıklarını söyledi.
Gümrük tarifeleri
Ekonomide daha fazla korumacılığın ve sınırlar içerisine kapanmanın konuşulduğu bir dönemden geçtiklerini aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
Batı ile doğuyu, kuzey ile güneyi birbirine bağlayan coğrafi konumumuzun gereği olarak bölgemizde ve dünyada etkili iktisadi ve ticari ortaklıklar kurmaya büyük önem atfediyoruz. Şunu bugün büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim, Türkiye ekonomisi, bölgemizdeki çatışmalara, savaşlara ve 2023 yılında yaşadığımız asrın felaketi olan depreme rağmen büyümeyi sürdürüyor. Depremin Türk ekonomisine doğrudan maliyeti 104 milyar doları, dolaylı maliyeti 150 milyar doları buluyor. Buna rağmen yaralarımızı süratle sarıyoruz."
"Dünya ihracatından aldığımız payı ikiye katladık"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomide, üretimde, istihdamda, yatırımda, turizm ve savunma sanayii alanında hedeflere doğru emin adımlarla ilerlediklerini dile getirdi.
Depremden bu yana geçen sürede 201 binden fazla konutun anahtarlarını evi yıkılan vatandaşlara teslim ettiklerine dikkati çeken Erdoğan, yıl sonuna kadar 252 bin konutun daha yapılacağını bildirdi.
Bir yandan asrın felaketinin izlerini silerken, diğer yandan ekonomideki atılımlara hız kesmeden devam ettiklerine vurgu yapan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:
"2024 yılında ihracatta 262 milyar dolarla son 100 yılın rekorunu kırdık. Ülkemizin en güçlü sektörlerinden biri olan savunma sanayii ihracatımız 7 milyar 154 milyon dolarla tarihin en yüksek seviyesine çıktı. Son 20 senede yıllık ortalama yüzde 5 dolaylarındaki büyüme oranını yakalayabilen az sayıdaki ülkelerdeniz. Yine son 20 yılda altyapıya 300 milyar dolara yakın yatırım yaptık.
40 milyar dolar ticaret hacmi hedefi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya özelinde baktıklarında, tüm küresel sınamalara rağmen ikili ticaretin Kovid-19 salgınından bu yana sürekli artış eğiliminde olduğunu gördüklerini ifade etti.
2020 yılında 17,3 milyar dolar seviyesinde olan ticaret hacminin 2024'te neredeyse ikiye katlanarak 32 milyar doları aştığını anlatan Erdoğan, şunları söyledi:
"Daha fazla yatırımcıyı görmek istiyoruz"
Bölgesinde ve dünyada cazibe merkezi haline gelen Türkiye'de mevcut 1500 İtalyan şirketine ilave olarak daha fazla yatırımcıyı görmek istediklerini dile getiren Erdoğan, "Bilhassa Avrupa'da güvenlik ve savunma sektöründeki beklenen genişlemeden payımızı almak için ortak çalışmalarımızı artırmamızın menfaatimize olacağı kanaatindeyiz." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeşil enerji, dijital teknolojiler, akıllı şehirler ve uzay gibi alanlarda stratejik ortaklıklar geliştirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Vize konusunda yaşanan güçlükler"
2025 yılı sona ermeden gerçekleştirilecek Türkiye-İtalya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi 3. Dönem Toplantısı'nın önemini vurgulayan Erdoğan, "Ticari ve ekonomik ilişkilerimizin potansiyeline ulaşmasında Avrupa Birliği ile Gümrük Birliğimizin değişen küresel ekonomik koşullara uygun şekilde güncellenmesi ihtiyacını hissediyoruz." dedi.