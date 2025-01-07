AK Parti'de 47 il yönetimi belli oldu

AK Parti'de 12 Ekim 2024'te ilçe kongreleriyle başlayan süreç, 30 Kasım 2024'ten bu yana il kongreleriyle devam ediyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, bu süreçte Kahramanmaraş, Gaziantep, Erzurum, Kocaeli, Sakarya, Mardin, Muğla, Balıkesir, Bursa, Samsun, Ordu, Rize ve Trabzon il kongrelerine katıldı. Olağan Büyük Kongre'nin 23 Şubat Pazar günü yapılması planlanıyor.
Adalet ve Kalkınma Partisinde (AK Parti) 12 Ekim 2024'te ilçe kongreleriyle başlayan, 30 Kasım 2024'ten bu yana il kongreleriyle devam eden 8. Olağan Büyük Kongre sürecinde şu ana kadar 47 ilin yeni yönetimi belirlendi.
AK Parti'de ana kademe, kadın ve gençlik kollarında önemli değişimlerin yaşandığı, partinin "büyüdüğü, güçlendiği ve kadrolarını tahkim ettiği" dönem olarak nitelendirilen kongre süreci devam ediyor.
Bu kapsamda 12 Ekim 2024'te ilçe kongreleriyle başlayan, 30 Kasım 2024'ten bu yana da il kongreleriyle devam eden süreçte 47 ilde kongre yapıldı.
Erdoğan'ın 30 il kongresine katılması bekleniyor
Şu ana kadar 13 il kongresine iştirak eden ve 30 ili ziyaret etmesi beklenen Erdoğan, hafta sonunda Denizli, Aydın, Diyarbakır ve Şanlıurfa il kongrelerine katılacak.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca1 Şubat'ta İzmir, 7 Şubat'ta Ankara, 8 Şubat'ta ise İstanbul il kongrelerine katılması bekleniyor.
Büyük kongre Şubat sonunda yapılacak
AK Parti'de 8. Olağan Büyük Kongre'nin 23 Şubat Pazar günü yapılması planlanıyor.