Büyük Kongre için iki tarih rezerve

AK Parti, 2028 seçimlerine yönelik hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda, partinin en önemli organizasyonlarından biri olan 8. Olağan Büyük Kongresi’ne dönük il kongreleri hızlandı. AK Parti teşkilatları, büyük kongre öncesinde ilçe ve il kongrelerini büyük bir titizlikle yürüttü. Şimdiye kadar 44 ilde kongreler tamamlanırken, kalan illerdeki sürecin önümüzdeki haftalarda tamamlanması planlanıyor. Bu kongreler, hem teşkilat yapısının yenilenmesi hem de 2028 seçimleri öncesinde partinin sahadaki gücünü pekiştirmesi açısından büyük önem taşıyor.