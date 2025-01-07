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Büyük Kongre için iki tarih rezerve

Büyük Kongre için iki tarih rezerve

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:007/01/2025, Salı
G: 7/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Arşiv.

AK Parti, 2028 seçimlerine büyük hazırlık niteliğinde olan 8. Olağan Büyük Kongre öncesinde 44 ilde kongresini tamamladı. Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilmesi planlanan büyük kongre için iki tarihin rezerve edildiği öğrenildi. 22 ve 23 Şubat tarihlerinin ön plana çıktığı kongre için 28 Şubat tarihine sıcak bakılmadığı ifade ediliyor.

AK Parti, 2028 seçimlerine yönelik hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda, partinin en önemli organizasyonlarından biri olan 8. Olağan Büyük Kongresi’ne dönük il kongreleri hızlandı. AK Parti teşkilatları, büyük kongre öncesinde ilçe ve il kongrelerini büyük bir titizlikle yürüttü. Şimdiye kadar 44 ilde kongreler tamamlanırken, kalan illerdeki sürecin önümüzdeki haftalarda tamamlanması planlanıyor. Bu kongreler, hem teşkilat yapısının yenilenmesi hem de 2028 seçimleri öncesinde partinin sahadaki gücünü pekiştirmesi açısından büyük önem taşıyor.

22 -23 ŞUBAT TARİHLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Ankara Spor Salonu’nda yapılması planlanan 8. Olağan Büyük Kongre için iki tarih belirginleşmiş durumda. Bu tarihler 22 ve 23 Şubat olarak dile getiriliyor. Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 28 Şubat tarihinin tercih edilmediği ifade ediliyor. Parti yönetimi, bu kritik organizasyonun tarihlerine ilişkin nihai kararını önümüzdeki günlerde açıklayacak.




#AK Parti
#kongre
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