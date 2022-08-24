AK Parti’de seçim zirvesi

AK Parti dün olağanüstü seçim zirvesi yapıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde AK Partili isimleri olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantıya, Genel Başkan Vekilleri Binali Yıldırım ile Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Başkanı Mehmet Uçum, Grup Başkanı İsmet Yılmaz, genel başkan yardımcılarının tamamı, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile bazı milletvekilleri katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gece ‘gündem belirtmeden’ kurmaylarını toplantıya çağırdığı bu nedenle genel başkan yardımcılarının Ankara'ya geldiği öğrenildi. İki saati aşan toplantının ana gündeminin seçim ve anayasa olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, seçim çalışmaları konusunda kurmaylarıyla değerlendirmeler yaptığı, yeni anayasa çalışmalarında gelinen son aşamanın konuşulduğu öğrenildi.

TOPLANTILARA DEVAM

Çelik, "2023'te yapılacak seçimlere dönük olarak AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak seçim beyannamesine katkı. Beyanname ile manifesto ortaya koymuştuk. Her parti kendi içerisinde bu çalışmaları yapıp daha sonra Cumhur İttifakı'nın ortak stratejisi de oluşturulmuş oluyor. Bundan sonra düzenli olarak bu toplantıları yapmaya devam edeceğiz" dedi.

ERKEN SEÇİM YOK

"Seçim takvimiyle ilgili değişiklik yok, seçimler zamanında yapılacak" ifadelerini kullanan Çelik, "Erken seçim ve benzeri spekülasyonların ne temeli ne manası var. Biz bazı çalışmaları yeni bir seçimden çıktıktan hemen sonra 4-5 yıl sonra seçimler için hemen başlatırız. Kendi içinde çalışma ritmi, birimleri yapacağı çalışmalar. Aslında şimdiden başlanması son derece makul bir şey. Parti olarak geleneğimiz de böyle. Erken seçim söz konusu değil. Seçimler zamanında yapılacak. Şimdiden bu takvimin başlamış olması son derece normal" diye konuştu. Çelik toplantının içeriğine ilişkin, "Bu seçimlerde yürütülecek çalışmalar niteliğinde çalışmadır" değerlendirmesini yaptı.

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