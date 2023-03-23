AK Parti'den belediyelere 'Ramazan' çağrısı

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki
Ramazan dolayısıyla AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin imzasıyla AK Partili belediyelere yazı gönderildi.
Türkiye'nin, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle tarihinin en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıya kaldığı hatırlatılan yazıda, devletin, deprem anından itibaren, bütün kurumlarını tüm imkanlarıyla seferber ettiği belirtildi.
- Yazıda, derin bir manevi iklimin teneffüs edileceği bu mübarek ayda yerel yönetimlere düşen görevin, şehirlerde yardımlaşmanın ve dayanışmanın bereketini en güzel şekilde yaşatmak olduğu belirtildi.
"Şehitlerin emanetleri ve gaziler ihmal edilmemeli"
- Yazıda şehitlerin emaneti ailelerin ve kahraman gazilerin de ihmal edilmemesi gerektiğinin altı çizildi.