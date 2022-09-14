AK Parti'den CHP'ye e-ticaret yasası tepkisi

E-ticarette mesafeli sözleşmeler yönetmeliğinde satın alınan üründen cayma hakkıyla ilgili Eylül ayında yapılan ve 1 Ekim'de yürürlüğe girmesi öngörülen düzenlemelerin yürürlük tarihi 2024 yılı başına ötelendi.

Mesafeli sözleşmeler yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmelikte değişiklikler öngören Ticaret Bakanlığı yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, ilgili yönetmelikle getirilen tüketicinin cayma hakkını kullandığı ürünün iade masrafını karşılama yükümlülüğünü içeren hüküm 1 Ekim yerine 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Mesafeli sözleşmeler yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmelikle, ilgili yönetmeliğin 15. maddesinde "cayma hakkı istinaları"na yapılan ek ile; insansız hava araçları (drone), cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlar, canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla akdedilen ve satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum veya montajının yapılacağı belirtilen mallardan kurulum ya da montajı yapılanlara ilişkin sözleşmelerde cayma hakkının kullanılamayacağına ilişkin getirilen hükmün yürürlük tarihi de 1 Ocak 2024 tarihine ertelendi.

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Yönetmeliğin "aracı hizmet sağlayıcıları" olarak nitelenen e-ticaret siteleri ile satıcının, cayma hakkının kullanılması halinde ürünün bedeli ile teslimat masraflarının tüketiciye iadesinden sağlayıcı ile birlikte müteselsilen sorumlu tutulmasına ilişkin 9. ve 10. maddesiyle yapılan düzenleme 1 Ocak 2023 yerine 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Aynı düzenlemeyle mesafeli sözleşmeler yönetmeliğinin 5. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca, tüketicinin cayma hakkının kullanılmasıyla ilgili bilgilendirilmesine yönelik düzenleme de 1 Ekim yerine 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Eylül ayında yayımlanan mesafeli sözleşmeler yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelikle söz konusu yönetmeliğin 12/a maddesinin 7. bendinde yapılan düzenlemeyle, tüketicinin cayma hakkını kullanması durumunda 14 gün içinde mal veya hizmet bedeli ile teslimat masraflarının tüketiciye iadesiyle ilgili hükmün yürürlük tarihi 1 Ekim'den 1 Ocak 2024 tarihine ertelendi.

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DÜZENLEME İLE HAKSIZ REKABETİN ÖNÜNE GEÇİELECEK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ TBMM'de düzenlediği basın toplantısı önemli açıklamalarda bulundu. Dağ, 2022 yılında Türkiye'de e-ticaret sektörünün 560 liraya ulaşacağını ifade ederek yeni düzenlemenin amaçlarını şu şekilde sıraladı:

CHP YENİ YASAYI ÖNCE DESTEKLEDİ SONRA ANAYASA MAHKEMESİNE VERDİ

CHP milletvekillerinin başta destek verdiğini hatırlatan Hamza Dağ, "Genel Kurul’da yapılan müzakereler neticesinde oylamada 308 milletvekilinden 307’si “kabul”, bir tanesi ise “çekimser” oy kullanmış, düzenleme Genel Kurul’dan alkışlar eşliğinde oy birliğiyle geçmiştir. Genel kurulda grubu olan bütün siyasi partiler, düzenlemeyi desteklemiş, kanuna olan katkısından dolayı Ticaret Bakanımız Mehmet Muş’a da teşekkür etmişlerdir" dedi.

Hatta Engin Altay'ın yeni düzenlemeyi namuslu, yerli, kaliteli, emperyalizme ve tekellere karşı savaş açan milli bir kanun olarak nitelendirdiği videoyu izleten Dağ, "Hem komisyonda hem de Genel Kurul’da desteklediği düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapmıştır" diyerek CHP'yi "Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu hususta sergilediği tutum, tam olarak bir çelişkiyi ve tutarsızlığı göstermektedir. Bu eylem, CHP’nin Türkiye siyasetindeki genel ahvalinin de bir yansımasıdır" sözleriyle eleştirdi.

KILIÇDAROĞLU MİLLETVEKİLERİNİN YASAMA İRADELERİ İPOTEK KOYDU

Dağ, Kanuna “evet” diyen 52 CHP milletvekilinin aynı zamanda Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuru dilekçesine de imza attığını belirterek, "Bu milletvekillerinin vicdanlarının rahat olmadığı kanaatindeyim. Kılıçdaroğlu bu talimatla 52 milletvekilinin yasama iradelerine de ipotek koymuştur" dedi.

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Dağ sözlerine şöyle devam etti:

"Daha da ileri giderek oybirliğiyle geçen bu düzenlemeyi rant gruplarının bastırmasıyla AYM’ye götürerek meclis iradesini de yok saymıştır.

Bazı uluslararası şirketlerin iradesi, CHP tarafından meclis iradesinin üzerine mi konmak istenmektedir?

Bu vesileyle Kılıçdaroğlu’na çağrıda bulunuyorum; bu konuda kamuoyuna izahatta bulunmak zorundasınız."

"CHP, İLERİDE OLUŞMA İHTİMALİ OLAN TEKELLEŞMENİN DE MÜSEBBİBİDİR"

Hamza Dağ daha sonra konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"CHP tarafından anayasa mahkemesine götürülen madde, bu alandaki adil ve etkin rekabetin tesisini sağlayacak “en önemli” maddedir. Kanunun önlemeye çalıştığı tekelcilerin en çok itiraz ettiği ve rahatsız olduğu bu maddenin dava konusu edilmesi manidardır. Biz bu alanda tekelleşmenin önüne geçmek, yeni aktörlerin piyasaya girmesini sağlamak için uğraş verirken CHP, ileride oluşma ihtimali olan tekelleşmenin de müsebbibidir.

TBMM’de geçen bazı kanunları Anayasa Mahkemesi’ne davulla zurnayla götüren CHP, bu başvurusunu neden basına ve kamuoyuna duyurmamıştır. Bu konuda yanlış yaptığını, haksız olduğunu kendileri de bilmektedirler. CHP bu konuda günahkârdır, milletimizin menfaatine, rant çetelerinin karşısında olan bu düzenlemenin iptali isteminden CHP’yi, acilen vazgeçmeye davet ediyoruz."

EKONOMİ E-ticarette tekelleşmeye karşı revizyon