AK Parti'den duygulandıran klip: Ülkemize aşkla şevkle hizmet etmeye devam edeceğiz

AK Parti'de 4. Olağanüstü Kongre için hazırlıklar tamamlandı. Genel başkan seçiminin yapılacağı ve yerel seçimlere "start" verileceği kongrenin ana teması ise "Türkiye Yüzyılı" olacak.

Kongrede AK Parti'nin tek genel başkan adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak.

75 kişilik Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda ise büyük oranda değişim bekleniyor. Bu 75 kişi içinden de MYK yani genel başkan yardımcıları belirlenecek.

"Kongreyi kendimizi gözden geçirdiğimiz bir fırsat olarak görüyoruz"

Edinilen bilgiye göre Genel Sekreter Fatih Şahin, parti yönetiminde asil ve yedek listede yer alacak isimleri arayarak bilgilendirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, kongreyle ilgili yaptığı açıklamada "Siyasi partilerin en büyük organizasyonları kongre. Kongreyi kendimizi gözden geçirdiğimiz vizyonumuzu belirlediğimiz fırsat olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.





"Rakip siyasi partilerin kongrelerine bakınca farkı görüyorsunuz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Rakip siyasi partilerin kongrelerine bakınca farkı görüyorsunuz. Mayıs ayında zaten çalışmalara başlamıştım. Kongreyle yerel seçim startını da vermiş oluyoruz" diye konuştu.

Kongre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişiyle başlayacak

100 bin kadar partilinin yer alması beklenen kongrede yabancı temsilciler de yer alacak. AK Parti'nin 4. Olağanüstü Kongresi'ne 27 ülkeden siyasi parti temsilcisiyle 127 büyükelçi ve 3 Cumhurbaşkanı'nın da katılması bekleniyor.

Ankara Spor Salonu'ndaki kongre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona gelişiyle başlayacak.

Cumhurbaşkanı önce salon dışındakilere hitap edecek, ardından kongre konuşmasına geçecek. Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında yeni anayasa ve terörle mücadele vurgusu yapması, yerel seçimlere ve ekonomiye ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.

Kongre öncesi duygulandıran klip

AK Parti'nin resmi Twitter hesabından büyük kongre öncesi duygulandıran bir klip paylaşıldı.

"Ülkemize aşkla, şevkle hizmet etmeye devam edeceğiz" notunun düşüldüğü klipte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından kesitler ve uzun süren iktidar döneminde yapılan yatırımlar yer aldı.







