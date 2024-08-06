AK Parti'den katil İsrail'in klavye soytarısı bakanına sert tepki: Nazilerin sözü neyse Katz’ın sözü de odur

Katz yaptığı paylaşımda, "Dün, antisemit diktatör Erdoğan, ABD ve Batılı Devletlere sözel olarak saldırarak 'İsrail'deki Siyonistler tarafından esir alındıklarını' söyledi. Erdoğan, esir alınmış biri varsa, bu senin diktatörlüğün altındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıdır. 57 milyon Türk Instagram kullanıcısının bu platforma erişimini kısıtlıyorsun ancak kendi özel Instagram hesabını erişime açık tutuyorsun. Şahsıma karşı gerçekleştirilen saldırılar, gerek Türkiye vatandaşlarına gerekse de dünya vatandaşlarına gerçeği ifşa etmemi engellemeyecek. Hamas'ı kucaklayan bir lider, kendi halkına diktatör gibi baskı uygulayan bir lider diktatördür" ifadelerini kullandı.