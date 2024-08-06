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AK Parti'den katil İsrail'in klavye soytarısı bakanına sert tepki: Nazilerin sözü neyse Katz’ın sözü de odur

Her fırsatta Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarda bulunan terör devleti İsrail'in eli kanlı Dışişleri Bakanı Yisrael Katz yeni bir skandala imza attı. 'Klavye soytarısı' Katz'ın skandal paylaşımına AK Parti'den sert tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "O günkü Nazilerin sözü neyse, Katz’ın sözü de odur" ifadelerini kullandı.

Seren Som
16:51 - 6/08/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Terör devleti İsrail'in eli kanlı Dışişleri Bakanı Israel Katz, yine Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

Klavye soytarısı Katz, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşıma daha imza attı.

Instagram'ın engellenmesini "diktatörlük" olarak nitelendiren Katz, paylaşımının altına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı ve CHP Gençlik Kolları'nı da etiketledi.


  • Katz yaptığı paylaşımda, "Dün, antisemit diktatör Erdoğan, ABD ve Batılı Devletlere sözel olarak saldırarak 'İsrail'deki Siyonistler tarafından esir alındıklarını' söyledi. Erdoğan, esir alınmış biri varsa, bu senin diktatörlüğün altındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıdır. 57 milyon Türk Instagram kullanıcısının bu platforma erişimini kısıtlıyorsun ancak kendi özel Instagram hesabını erişime açık tutuyorsun. Şahsıma karşı gerçekleştirilen saldırılar, gerek Türkiye vatandaşlarına gerekse de dünya vatandaşlarına gerçeği ifşa etmemi engellemeyecek. Hamas'ı kucaklayan bir lider, kendi halkına diktatör gibi baskı uygulayan bir lider diktatördür" ifadelerini kullandı.


'Hitler’in Dışişleri Bakanı Ribbentrop’un fotokopisi'

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Katz'ın, Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına sert tepki gösterdi. Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımızın iradesi, çağdaş nazilerin suçlarını yüzlerine okumaya devam ediyor… İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Hitler’in Dışişleri Bakanı Ribbentrop’un fotokopisidir...O günkü Nazilerin sözü neyse, Katz’ın sözü de odur."



#İsrail
#Ömer Çelik
#Yisrael Katz
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