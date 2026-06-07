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AK Parti'den Koç Holding'e yönelik saldırılara sert tepki: Ülkemizi karıştırmak isteyenlere müsaade etmeyeceğiz

AK Parti'den Koç Holding'e yönelik saldırılara sert tepki: Ülkemizi karıştırmak isteyenlere müsaade etmeyeceğiz

20:367/06/2026, Pazar
G: 7/06/2026, Pazar
DHA
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Koç Holding kurumlarına yönelik saldırıları kınayarak faillerin adalet önünde hesap vereceğini söyledi. Türkiye'nin huzurunu hedef alan girişimlere karşı devletin kararlı duruş sergileyeceğini vurgulayan Çelik, güvenlik güçlerinin olayın sorumlularını ortaya çıkaracağını belirtti. Çelik, ülkeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik girişimlere izin verilmeyeceğinin altını çizdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Koç Holding kurumlarına yapılan saldırıları lanetliyoruz. Türkiye’nin huzurunu hedef alanlar, güvenlik güçlerimizden kaçamayacaklar ve hukuk önünde hesap vereceklerdir” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Koç Holding kurumlarına yapılan saldırıları lanetliyoruz. Türkiye’nin huzurunu hedef alanlar, güvenlik güçlerimizden kaçamayacaklar ve hukuk önünde hesap vereceklerdir. Ülkemizi karıştırmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.


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