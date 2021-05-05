AK Parti'den merak uyandıran paylaşım

AK Parti'nin resmi Twitter hesabından dün akşam saatlerinde paylaşılan bir mesaj merak konusu oldu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nin fotoğrafını paylaşan AK Parti, gönderiye de bugünü kast ederek "Yarın saat 14.00’te" mesajını düştü.
Mesajda ayrıca yalan söyledikçe burnu uzayan çizgi film karakteri Pinokyo'ya göndermede bulunularak burnu uzayan bir emojiye yer verildi.
Gözler bugün AK Parti tarafından yapılacak paylaşıma çevrilirken, sosyal medya kullanıcıları arasında tahminler yapılmaya başlandı.
Yarın saat 14.00’te
🤥 pic.twitter.com/L1lRXpE3LV
Yarın saat 14.00’te