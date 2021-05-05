AK Parti'den merak uyandıran paylaşım

AK Parti'den CHP'ye 'heykel' göndermeli 1 Nisan paylaşımı

AK Parti'nin resmi Twitter hesabından paylaştığı 1 Nisan videosu sosyal medyada büyük beğeni topladı. CHP'li belediyelerin açtığı heykellerle başlayan görüntüler, ardından AK Parti'nin icraatlarıyla sürüyor.



Heykel açılışlarını tiye alan paylaşım, sosyal medyada günün en çok izlenenler arasına girdi. Görüntüler, 'Gerçekleştirdiğimiz bazı icraatler' ifadesi ve ardından heykel açılışlarıyla başlayıp, 'tabii ki bu bir şakaydı. İşte gerçekler' yazısının akabinde ülkede AK Parti'nin gerçekleştirdiği icraatlerin görüntüleriyle sürüyor. Video Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gülüşüyle son buluyor.