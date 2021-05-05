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Gündem AK Partiden merak uyandıran paylaşım
POLİTİKA

AK Parti'den merak uyandıran paylaşım

AK Parti'nin resmi Twitter hesabından, CHP Genel Merkezi fotoğrafı eşliğinde "Yarın saat 14.00'te" (bugün) denilerek pinokyo emojiisi paylaşılması merak konusu oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Partiden merak uyandıran paylaşım
AK Parti'nin paylaşımında yer verilen CHP Genel Merkezi'nin görseli.

AK Parti'nin resmi Twitter hesabından dün akşam saatlerinde paylaşılan bir mesaj merak konusu oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nin fotoğrafını paylaşan AK Parti, gönderiye de bugünü kast ederek "Yarın saat 14.00’te" mesajını düştü.

Mesajda ayrıca yalan söyledikçe burnu uzayan çizgi film karakteri Pinokyo'ya göndermede bulunularak burnu uzayan bir emojiye yer verildi.

Gözler bugün AK Parti tarafından yapılacak paylaşıma çevrilirken, sosyal medya kullanıcıları arasında tahminler yapılmaya başlandı.

AK Parti'den CHP'ye 'heykel' göndermeli 1 Nisan paylaşımı
OYNAT 00:37
AK Parti'den CHP'ye 'heykel' göndermeli 1 Nisan paylaşımı
AK Parti'nin resmi Twitter hesabından paylaştığı 1 Nisan videosu sosyal medyada büyük beğeni topladı. CHP'li belediyelerin açtığı heykellerle başlayan görüntüler, ardından AK Parti'nin icraatlarıyla sürüyor.

Heykel açılışlarını tiye alan paylaşım, sosyal medyada günün en çok izlenenler arasına girdi. Görüntüler, 'Gerçekleştirdiğimiz bazı icraatler' ifadesi ve ardından heykel açılışlarıyla başlayıp, 'tabii ki bu bir şakaydı. İşte gerçekler' yazısının akabinde ülkede AK Parti'nin gerçekleştirdiği icraatlerin görüntüleriyle sürüyor. Video Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gülüşüyle son buluyor.
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