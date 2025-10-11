Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
AK Parti'den milli parklar, turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifleri

AK Parti'den milli parklar, turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifleri

12:2411/10/2025, samedi
AA
Sonraki haber
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, milli parklar, turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren 2 kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulduğunu bildirdi
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, milli parklar, turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren 2 kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulduğunu bildirdi

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, milli parklar, turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren 2 kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulduğunu bildirdi. Güler, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Vakıflar Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığına sunduklarını belirtti.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, milli parklar, turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren 2 kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulduğunu bildirdi.

Sunulan teklifte dikkat çeken yeni düzenlemeler yer alıyor.

Milli parklarda çevre sorunu yaratan, havayı suyu kirleten, bitki örtüsüne zarar veren, yapı ve tesis inşa edene hapis cezası geliyor.

Toplam 30 maddeden oluşan kanun teklifine göre parklarda, tabii ve ekolojik denge ve tabii ekosistem değerini bozanlara, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

Giriş ücreti ödemeden girenlere de ücretin 14 katı ceza verecek.

Güler, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Vakıflar Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığına sunduklarını belirtti.

Milli parklara ilişkin kanun teklifinin yürürlük ve yürütme maddeleriyle birlikte 30 maddeden oluştuğunu söyleyen Güler, turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifinin ise 19 maddeden oluştuğunu aktardı.
Türkiye'nin doğal, tarihi, kültürel zenginliklerini barındıran milli park alanlarını koruma ve bu mirası gelecek nesillere aktarma sorumluluğunun kendileri için en büyük öncelik olduğunu vurgulayan Güler,
"Ekolojik dengeyi gözeten, aynı zamanda bölgesel kalkınmayı ve turizmi de destekleyen, sürdürülebilir koruma, kullanım dengesini sağlayacak yeni bir hukuki çerçeve oluşturulması zorunlu hale gelmiştir."
dedi.

Çevreyi kirletene hapis cezası

Kanun teklifiyle milli park olarak ilan edilen veya edilecek alanların sınırlarının, güncel bilimsel verilere dayalı olarak ekolojik dengeyi azami ölçüde koruyacak şekilde yeniden belirlendiğinin altını çizen Güler, şunları kaydetti:

"Bu düzenleme sadece korumayı değil, aynı zamanda yöre halkının makul ve denetimli kullanım alanlarını da gözeten, böylece doğal varlıkların korunmasıyla sosyo-ekonomik beklentiler arasında optimal bir dengeyi kurmayı hedeflemektedir. Milli parkların bütünlüğünü tehlikeye atmayacak ancak acil kamu yararı gerektiren stratejik altyapı projeleri için esneklik sağlanması adına, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle park alanlarının bir kısmında korunma statüsünün değiştirilmesine yönelik sınırlı ve istisnai bir yetki yer almaktadır. Bu düzenleme, doğal varlıklarımızın korunmasından taviz verilmeyecek şekilde sadece zorunlu altyapı ve stratejik yatırımlara imkan tanıyarak ülkenin genel menfaatini gözetmeyi amaçlamaktadır."

Güler, teklifle farklı kanunlardan kaynaklanabilecek yetki karmaşasının da giderileceğini belirterek, "Doğal mirasımıza ve milli parklarımıza zarar veren eylemlerle kararlı şekilde mücadele etmek amacıyla izinsiz avlanma, ağaç kesme, çevre kirliliğine yol açma gibi fiillere uygulanan idari para cezaları ciddi oranda artırılmakta ve aynı zamanda süreli hapis cezaları da teklifimizde yer almaktadır. Bu düzenlemeyle doğal varlıklarımıza zarar verenlere yönelik cezasızlık algısının ortadan kalkacağı ve korumanın en üst seviyede sağlanacağına kanun teklifinde yer vermiş oluyoruz." şeklinde konuştu.

İzin verilen yerlere turistik tesis kurulabilecek

Teklifle milli parklarda turistik amaçlı bina ve tesis kurulmasına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın görüşüyle izin verilebilecek. Bu izin üzerine 49 yıllığına tahsis yapılabilecek. Bakanlık izni olmayan yerlere yapı inşa edilemeyecek.

Milli park alanlarına zaruret halinde su, haberleşme, ulaşım, elektrik iletim ve nakil hattı, petrol ve doğal gaz iletim hattı yapılabilecek.

Yasak bölgede avlanana ceza artıyor

Ayrıca avcılık belgesini almadan avlananlara 10 bin lira ara cezası verilecek.

Yasak bölgede avlananlara 10 bin, özel kanunlarla avlanmanın yasaklandığı sahalar ile "yaban hayatı koruma sahası"larında , avlananlara ise 15 bin lira ceza verilecek.

Kayıt zorunluluğu

19 madedden oluşan turizm ve vakıflarla ilgili önemli düzenlemeler içeren diğer kanun teklifiyle ise deniz turizmi araçlarında kalanların da kimlik bilgilerinin ve giriş çıkış tarihlerinin kayıt altına alınması zorunluluğu getiriliyor.




#AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler
#kanun teklifi
#Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik
#TBMM Başkanlığı
#Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Çiftçiye müjde geldi! Ekim ayı zirai don ödemeleri ne zaman yatacak 2025?