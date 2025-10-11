AK Parti'den milli parklar, turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifleri

"Bu düzenleme sadece korumayı değil, aynı zamanda yöre halkının makul ve denetimli kullanım alanlarını da gözeten, böylece doğal varlıkların korunmasıyla sosyo-ekonomik beklentiler arasında optimal bir dengeyi kurmayı hedeflemektedir. Milli parkların bütünlüğünü tehlikeye atmayacak ancak acil kamu yararı gerektiren stratejik altyapı projeleri için esneklik sağlanması adına, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle park alanlarının bir kısmında korunma statüsünün değiştirilmesine yönelik sınırlı ve istisnai bir yetki yer almaktadır. Bu düzenleme, doğal varlıklarımızın korunmasından taviz verilmeyecek şekilde sadece zorunlu altyapı ve stratejik yatırımlara imkan tanıyarak ülkenin genel menfaatini gözetmeyi amaçlamaktadır."