AK Parti'den milli parklar, turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifleri

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, milli parklar, turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren 2 kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulduğunu bildirdi. Güler, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Vakıflar Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığına sunduklarını belirtti.
Sunulan teklifte dikkat çeken yeni düzenlemeler yer alıyor.
Milli parklarda çevre sorunu yaratan, havayı suyu kirleten, bitki örtüsüne zarar veren, yapı ve tesis inşa edene hapis cezası geliyor.
Toplam 30 maddeden oluşan kanun teklifine göre parklarda, tabii ve ekolojik denge ve tabii ekosistem değerini bozanlara, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek.
Çevreyi kirletene hapis cezası
Kanun teklifiyle milli park olarak ilan edilen veya edilecek alanların sınırlarının, güncel bilimsel verilere dayalı olarak ekolojik dengeyi azami ölçüde koruyacak şekilde yeniden belirlendiğinin altını çizen Güler, şunları kaydetti:
Güler, teklifle farklı kanunlardan kaynaklanabilecek yetki karmaşasının da giderileceğini belirterek, "Doğal mirasımıza ve milli parklarımıza zarar veren eylemlerle kararlı şekilde mücadele etmek amacıyla izinsiz avlanma, ağaç kesme, çevre kirliliğine yol açma gibi fiillere uygulanan idari para cezaları ciddi oranda artırılmakta ve aynı zamanda süreli hapis cezaları da teklifimizde yer almaktadır. Bu düzenlemeyle doğal varlıklarımıza zarar verenlere yönelik cezasızlık algısının ortadan kalkacağı ve korumanın en üst seviyede sağlanacağına kanun teklifinde yer vermiş oluyoruz." şeklinde konuştu.
İzin verilen yerlere turistik tesis kurulabilecek
Teklifle milli parklarda turistik amaçlı bina ve tesis kurulmasına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın görüşüyle izin verilebilecek. Bu izin üzerine 49 yıllığına tahsis yapılabilecek. Bakanlık izni olmayan yerlere yapı inşa edilemeyecek.
Milli park alanlarına zaruret halinde su, haberleşme, ulaşım, elektrik iletim ve nakil hattı, petrol ve doğal gaz iletim hattı yapılabilecek.
Yasak bölgede avlanana ceza artıyor
Ayrıca avcılık belgesini almadan avlananlara 10 bin lira ara cezası verilecek.
Yasak bölgede avlananlara 10 bin, özel kanunlarla avlanmanın yasaklandığı sahalar ile "yaban hayatı koruma sahası"larında , avlananlara ise 15 bin lira ceza verilecek.
Kayıt zorunluluğu
19 madedden oluşan turizm ve vakıflarla ilgili önemli düzenlemeler içeren diğer kanun teklifiyle ise deniz turizmi araçlarında kalanların da kimlik bilgilerinin ve giriş çıkış tarihlerinin kayıt altına alınması zorunluluğu getiriliyor.