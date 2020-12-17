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POLİTİKA

AK Parti'den 'üniversiteler fuhuş evleri' yorumuna sert tepki: Her türlü çirkin açıklamayı reddediyoruz ve kınıyoruz

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun üniversitelere yönelik sarf ettiği tepki çeken sözlere tepkiler art arda geliyor. Son olarak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Üniversitelerimizle ve gençlerimizle gurur duyuyoruz. Onlara dönük her türlü çirkin açıklamayı reddediyoruz ve kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun katıldığı bir televizyon programında üniversiteler için "Neredeyse fuhuş evleri" sözleri, infiale neden oldu. Sosyal medyada da büyük tepki toplayan ifadeler hakkında Twitter hesabından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Üniversitelerimizle ve gençlerimizle gurur duyuyoruz. Onlara dönük her türlü çirkin açıklamayı reddediyoruz ve kınıyoruz. Ülkemiz için yaptığımız çalışmalar her alandaki gençlerimize çok daha güçlü bir Türkiye bırakmak içindir. Türkiye’nin geleceği tüm gençlerimize emanettir." dedi.

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"Üniversitelerimiz ve gençlerimiz en kıymetli değerlerimiz"

Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: "Cumhurbaşkanımız, üniversitelerimize ve gençlerimize verdiği değeri her vesileyle vurgulamaktadır. Üniversitelerimize ve gençlerimize dönük her türlü çirkin söz yakışıksızdır ve kınanmalıdır. Üniversitelerimiz ve gençlerimiz en kıymetli değerlerimiz içinde yer almaktadır.

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  • Üniversitelerimizle ve gençlerimizle gurur duyuyoruz. Onlara dönük her türlü çirkin açıklamayı reddediyoruz ve kınıyoruz. Ülkemiz için yaptığımız çalışmalar her alandaki gençlerimize çok daha güçlü bir Türkiye bırakmak içindir. Türkiye’nin geleceği tüm gençlerimize emanettir.

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